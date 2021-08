Chinese rechtbank verwerpt beroep tegen doodstraf Canadees

Een Chinese rechtbank heeft dinsdag een beroep afgewezen van een Canadees die ter dood is veroordeeld wegens drugssmokkel - een verhoogde straf die begin 2019 plotseling werd opgelegd nadat de prominente Chinese zakenvrouw Meng Wanzhou was gearresteerd in Canada. Dat meldt AP.

De uitspraak, die betekent dat Robert Schellenberg veroordeeld blijft tot de doodstraf, komt op een dieptepunt in de relatie tussen Canada en China. De twee landen zijn in conflict over de arrestatie van Meng Wanzhou, financieel topvrouw van de Chinese techgigant Huawei, in december 2018 op de luchthaven van Vancouver.

Meng, dochter van de invloedrijke oprichter van Huawei, Ren Zhengfei, doorloopt in Canada een proces over uitlevering aan de Verenigde Staten. Amerikaanse autoriteiten beschuldigen haar van fraude en schending van sancties tegen Iran. Zij ontkent die beschuldigingen en voert in Vancouver een juridische strijd tegen haar uitlevering. China is woedend op Canada over haar situatie.

Abrupt opnieuw berecht

Schellenberg werd in december 2014 aangehouden en kort daarna aangeklaagd wegens drugssmokkel. In novermber 2018 werd hij veroordeeld tot vijftien jaar celstraf. In januari 2019, na de arrestatie van Meng Wanzhou, werd hij echter abrupt opnieuw berecht en ter dood veroordeeld.

Lees ook: China gebruikt ‘de twee Michaels’ als pionnen in conflict over Huawei

Schellenberg ging tegen dat vonnis in beroep, een zaak die in mei vorig jaar werd gehoord. Dinsdag werd dat beroep verworpen. Het Chinese Hooggerechtshof moet het vonnis nog bekrachtigen.

Twee andere Canadezen, oud-diplomaat Michael Kovrig en zakenman Michael Spavor, zijn kort na de arrestatie van Meng in China gearresteerd en aangeklaagd wegens spionage, kennelijk om Canada onder druk te zetten om Meng vrij te laten. Zij staan bekend als de ‘twee Michaels’ en worden gezien als pionnen bij een Chinese gijzeldiplomatie.

Een vonnis in de zaak van Spavor wordt volgens bronnen in de komende dagen verwacht. Het uitleveringsproces van Meng komt naar verwachting deze zomer tot een ontknoping.