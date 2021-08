Andrew Cuomo: het einde van de almachtige gouverneur

Met het aftreden van Andrew Cuomo eindigt een korte, maar succesvolle New Yorkse, Democratische dynastie. In anderhalf jaar tijd viel de 63-jarige gouverneur van New York van het hoge voetstuk waar de eerste coronagolf hem op had gezet, in de onterend diepte van seksueel schandaal. Na weken van tegenstribbelen en terugvechten maakte Cuomo dinsdag per videoboodschap bekend dat hij binnen veertien dagen zijn ambt neerlegt. Hij ontkomt door deze stap aan de vernedering van een afzettingsprocedure die intussen in gang is gezet.

De positie van de ooit schijnbaar almachtige gouverneur was onhoudbaar geworden nadat een onderzoek van de openbaar aanklager van New York precies een week geleden had bevestigd dat hij zich regelmatig schuldig heeft gemaakt aan seksuele agressie te opzichte van vrouwen.

Cuomo heeft zeker elf vrouwen, onder wie negen (oud-)medewerkers, ongewenst betast of ongepaste opmerkingen tegen hen gemaakt, aldus het rapport. Er zijn gedetailleerde voorbeelden genoteerd van opdringerig omhelzen, knijpen in billen of borsten en het ongevraagd kussen van een vrouw die hij voor het eerst ontmoette. Verschillende vrouwen verklaarden dat de gouverneur zijn gedrag had verklaard met zijn eenzaamheid na de scheiding van zijn echtgenote, Kerry Kennedy, dochter van Bobby Kennedy.

Volgens de aanklager heeft de gouverneur de wet overtreden. Een van de vrouwen wier klacht in het rapport werd uitgezocht, liet afgelopen week weten dat zij een strafzaak tegen haar voormalige baas aanspant.

In eerste instantie probeerde Cuomo de beschuldigingen van zich af te vegen in een lange videoboodschap op zijn Facebookpagina. Hij richtte zich direct tot enkele van de vrouwelijke slachtoffers, zei dat ze hem verkeerd hadden begrepen en hield vol dat hij nooit iemand onzedelijk heeft betast of ongepast heeft aangesproken. Hij toonde een reeks foto’s van zichzelf kussend en omhelzend, en wilde daarmee onderstrepen dat hij nu eenmaal aanrakerig van aard is.

De video was kenmerkend voor een beroepspoliticus die van agressief optreden zijn handelsmerk maakte – ten goede en ten kwade.

‘Cuomoseksueel’

In maart was de invloedrijke Democraat Cuomo nog de held van de eerste coronagolf. New York was het hardst getroffen gebied van het land, en de gouverneur vocht schijnbaar onvermoeibaar tegen de pandemie. Zijn no-nonsense persconferenties staken scherp af tegen de zwalkende live-shows van president Trump. Columnisten en talkshow-presentatoren verklaarden hem de liefde („Ik ben Cuomoseksueel”, grapten Trevor Noah en Ellen DeGeneres naar elkaar), toenmalig presidentskandidaat Joe Biden verwees naar Cuomo voor „lessen in leiderschap”. Het was de culminatie van een politieke carrière die begon in Cuomo’s tienerjaren.

Andrew, geboren in Queens, New York, begon zijn politieke loopbaan onder de vleugels van zijn vader, Mario Cuomo. Als tiener was hij vrijwilliger in diens eerste verkiezingspogingen. In 1982 leidde hij zijn vaders eerste, succesvolle gouverneurscampagne. Hij werd daarna, voor een salaris van één dollar per maand, een van diens adviseurs. Ze werden wel afgeschilderd als good cop / bad cop, waarbij de zoon beslist de bad cop was.

De ironie wil dat Andrew nu op hetzelfde punt is gestrand als zijn vader, die in de jaren tachtig en negentig ook driemaal tot gouverneur van New York werd gekozen en een vierde poging zag sneuvelen.

In de jaren negentig werd Andrew Cuomo minister van Volkshuisvesting onder president Bill Clinton. In 2009, vlak nadat hij was afgezwaaid als populaire openbaar aanklager in New York, werd Andrew Cuomo door toenmalig president Obama gevraagd om zich kandidaat te stellen voor het gouverneurschap.

Tot een half jaar geleden werden de onaangename trekjes van Andrew Cuomo vooral beschouwd als de ongepolijste kant van de medaille, waarbij zijn succes als de andere kant gold. Dat hij politieke rottrucjes had, dat hij medewerkers afblafte, dat hij eigenzinnig en eigengereid was, dat hij geen fouten kon erkennen en zijn medewerkers dus ook niet – het hoorde ineens allemaal bij de over-mijn-lijkmentaliteit van de succesvolle epidemiebestrijder.

Michael Shnayerson, die in 2015 The Contender schreef, een ongeautoriseerde biografie van Cuomo, zei in oktober tegen tijdschrift The New Yorker: „Ik geloof niet dat hij iets van een politieke ideologie heeft, tenzij het is: verslind je tegenstanders en laat de raderen van de overheid draaien.” ‘King of New York’, zette The New Yorker nog als kop boven dat profiel.

Verdoezeling sterftecijfers

Van die glans bleef begin dit jaar weinig over nadat twee ongelijksoortige, maar allebei moeilijk af te schudden schandalen zich razendsnel ontvouwden. Eerst werd bekend dat Cuomo’s staatsbestuur cijfers over het aantal Covid-19-besmettingen in verzorgingshuizen lager heeft voorgesteld dan zij in werkelijkheid waren. Het staatsbestuur hield aanvankelijk vol dat zo’n 8.500 mensen aan de gevolgen van een Covid-19-besmetting waren omgekomen.

Openbaarmaking van de cijfers blokkeerde Cuomo tot aan het hoogste gerechtshof toe. In februari vertelde zijn rechterhand in een telefonische vergadering met kopstukken van de Democratische Partij dat het werkelijk aantal twee keer zo hoog lag. Ze zei erbij dat dit bewust was verzwegen omdat het staatsbestuur bang was dat de hogere sterftecijfers „tegen ons zouden worden gebruikt”.

De verdoezeling van het sterftecijfer werd onmiddellijk in verband gebracht met een omstreden besluit van Cuomo. In de begroting over 2020 had hij een bepaling opgenomen dat de bedrijven achter de verzorgingshuizen niet aansprakelijk konden worden gesteld voor besluiten die in het kader van de epidemie zijn genomen. Tijdens zijn herverkiezingscampagne van 2018 was een lobbygroep voor de verplegingssector een van de belangrijkste geldschieters van Cuomo.

In maart, toen de coronacijfers in New York explosief stegen, tekende de gouverneur een besluit waarbij het verzorgingshuizen werd toegestaan om bewoners die in het ziekenhuis waren opgenomen, weer terug te laten zonder hen vooraf te testen op het Covid-19-virus. Cuomo heeft die maatregel verdedigd door erop te wijzen dat in die eerste golf met name de overbelasting van ziekenhuizen het grootste probleem leek. Maar elk argument verloor aan kracht door de pogingen van Cuomo en zijn staf om de werkelijke situatie onder het tapijt te vegen.

Hij bood hiervoor in februari zijn excuses aan, maar dan met een kenmerkend gebrek aan deemoed. Volgens hem had zijn gebrek aan openheid een „leegte” veroorzaakt, die vervolgens is opgevuld door „scepsis, cynisme en samenzweringstheorieën”. Samenzweringstheorieën of niet, FBI en het openbaar ministerie hebben een onderzoek geopend naar het werkelijk aantal doden onder oudere New Yorkers.

Maar uiteindelijk zou zijn persoonlijke wangedrag ten aanzien van vrouwen zwaarder wegen dan zijn politieke onbehouwenheid of zijn weloverwogen gelieg over de coronaslachtoffers. En zo moet de buldog Andrew Cuomo aftreden omdat hij geknuffeld wilde worden.