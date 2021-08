Amerikaanse gezant in gesprek met Taliban, wil dat geweld stopt

De speciale Amerikaans gezant voor Afghanistan, Zalmay Khalilzad, is zondag afgereisd naar Qatar voor nieuwe vredesbesprekingen met de Taliban. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maandag bekend. Hij moet namens de Verenigde Staten de terreurbeweging overtuigen om het militaire offensief in Afghanistan te staken. Terwijl de definitieve terugtrekking van de overgebleven Amerikaanse militairen uit het land op 31 augustus nadert, winnen de Taliban steeds meer terrein in Afghanistan.

Eerdere gesprekken om tot een politieke regeling te komen met de Taliban liepen het afgelopen jaar op niets uit. Volgens de verklaring van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is het toenemende militaire geweld van de Taliban met burgerslachtoffers als gevolg „een grote zorg”. Tijdens de nieuwe besprekingen, die drie dagen duren, spreken vertegenwoordigers van landen en multilaterale organisaties met de Taliban. Zij zullen aandringen op een vermindering van het geweld en een staakt-het-vuren. Ook willen ze dat de Taliban toezeggen een met geweld aan de macht gekomen regering niet te erkennen, staat in de verklaring.

De laatste dagen veroverden de Taliban meerdere provinciehoofdsteden. Maandag claimden strijdkrachten de stad Aybak te hebben ingenomen, gelegen in de noordelijke provincie Samangan. In de hoofdstad Kabul maken inwoners zich grote zorgen. Gevreesd wordt dat de stad in handen zal vallen van de Taliban. Dagelijks melden een paar duizend mensen zich bij paspoortloketten in de hoop nog op tijd te kunnen vluchten, terwijl uit door de Taliban veroverde steden berichten binnenkomen over openbare executies, martelingen en gedwongen huwelijken.