Alles fout

We hadden vroeger een goudvis die Jan Terlouw heette, omdat hij steeds maar rondjes zwom. In die tijd was Jan Terlouw nog niet de alom geliefde oom die ongevraagd met wijze raad komt, maar als commissaris van de koningin in Gelderland de baas van mijn vader. Hij had op kantoor in ieder geval geen touwtje uit de brievenbus hangen. Mijn vader hoorde altijd via meerdere tussenlagen dat zijn rapporten waar hij hele zomervakanties op zat te zwoegen ongelezen waren afgekeurd.

Gisteren las ik weer overal dat Jan Terlouw het ‘raar’ vindt dat we nog steeds geen kabinet hebben, zeker in deze tijd met de klimaatcrisis.

De beste stuurlui staan natuurlijk aan wal, maar Jan Terlouw is een kapitein die jarenlang met zijn schepen over de oceanen doolde en na zijn pensionering opeens op de kade gaat staan vertellen hoe je zo snel mogelijk van A naar B kunt varen.

Weer die vergelijking met de formatie van 1977, toen ze in de zomer gewoon doorwerkten.

Hij vond het nu wel eens tijd om met de vuist op tafel te slaan.

Wat zouden de mensen van 1977 hard hebben moeten lachen als ze toen verteld was dat we 44 jaar later voor wijze woorden naar Jan Terlouw toe zouden gaan, terwijl hij toen juist bekendstond als een man die geen beslissingen durfde te nemen. Hij wist nooit of hij met links of rechts moest regeren, hij deed maar wat.

Onze goudvis stond op de vensterbank boven het sleutelrek. Op een dag kreeg hij last van witte stippen. De dierenarts uit Velp zei dat het ‘vissenuitslag’ was en schreef druppels voor waarvan het water donkerblauw kleurde. Na zijn genezing kreeg Jan Terlouw een groter aquarium en een handvol ‘guppy’s’, die hij een voor een opat. We kochten ook een stenen kasteel, waar hij zo nu en dan onderdoor zwom.

Jan Terlouw had bij ons een heerlijk leventje.

Het was uiteindelijk mijn vader die de kom met vis en al uit zijn handen liet vallen. We hadden het niet gemerkt. Hij vertelde het ons onder het eten, terwijl hij met zijn vork zijn aardappels prakte.

„Ik heb Jan Terlouw door de wc gespoeld.”

Heel even dat misverstand in de ogen van mijn moeder, dan haar blik naar de vensterbank en daarna meteen een verwijt eroverheen: „Je hebt de scherven toch niet in de vuilnisemmer gegooid?”

Hij stak de handen omhoog en zei: „Ik doe altijd alles fout.”

