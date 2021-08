Wereldterreur en EU waren bij Raisi’s installatie als president

Ebrahim Raisi is geïnstalleerd als president van Iran, en u heeft al in deze krant kunnen lezen dat zijn presidentschap de overname vervolmaakt van de staat door de conservatieve factie en de Revolutionaire Garde. Maar ik wil het nog even hebben over het buitenlandse bezoek bij zijn inauguratie in het parlement afgelopen donderdag. Ik heb geen groepsfoto gezien; heel jammer, die zou zo’n aardig beeld geven van het Iraanse buitenlands beleid en van de internationale standing, of ontbreken daarvan, van de islamitische republiek. En van de nieuwe president.

Om te beginnen, wie er niet waren: veel westerse landen. Grote satan Amerika vanzelfsprekend niet, laat staan kleine satan Israël. Maar ook veel Europeanen, die wél relaties met Iran onderhouden, meden Teheran (al stuurden sommigen beetje laf wel een gelukwens), wegens het mensenrechtendossier van Raisi zelf. Dat wil zeggen zijn rol in het grote bloedbad van 1988, toen in gevangenissen duizenden mensen werden geëxecuteerd op bevel van ayatollah Khomeiny. Raisi, destijds aanklager, maakte deel uit van de doodscommissie die de vonnissen velde.

Als chef van de rechterlijke macht maakte hij de laatste jaren duidelijk dat dit bepaald geen jeugdzonde was. Hij presideerde over folterpraktijken, oneerlijke processen en dubieuze executies (voorzover executies ooit niet-dubieus kunnen zijn), op grote schaal. Klein voorbeeld: zojuist werden drie mensenrechtenadvocaten tot celstraffen veroordeeld. Wat denkt u, krijgt Raisi volgende maand van de Amerikaanse overheid een visum voor de openingszitting van de VN-Assemblee in New York? Er is een precedent; in 1988 werd de Palestijnse leider Arafat een visum geweigerd. Daarop besloot de Assemblee met alleen de tegenstem van de VS en Israël in Genève bijeen te komen om Arafat alsnog aan te horen.

Tot woede van mensenrechtenorganisaties en Iraanse ballingen zat er wél een vertegenwoordiger van de Europese Unie bij Raisi’s inauguratie. Maar de EU probeert te helpen bewerkstelligen dat Iran en de VS voor de volle 100 procent terugkeren in het nucleaire akkoord, en je vangt nu eenmaal meer vliegen met stroop dan met azijn. Schandelijk, foeterde Israël, dat kwaad wees op de aan Iran toegeschreven aanval op een tanker met Israëlische connectie. Het is natuurlijk wel zo dat Israël begon met dergelijke aanvallen op schepen met Iraanse connectie.

De EU-vertegenwoordiger zat vlak achter leiders en subleiders van Hamas, Palestijnse Islamitische Jihad, Hezbollah en de Jemenitische Houthi’s – de afvaardiging van de wereldterreur op de voorste rij, riepen tegenstanders. Hun plaats in de zaal gaf aan: belangrijke bondgenoten. De presidenten van buurlanden Afghanistan en Irak waren aanwezig, van wie de eerste hoopt op steun tegen de oprukkende Taliban en de tweede dat Iran geallieerde sjiitische milities in toom houdt. Vertegenwoordigers van Rusland en Syrië, maar niet van het allerhoogste niveau. Venezuela. Turkije. Zuid-Korea – niet Noord-Korea dat u er misschien eerder zou verwachten. Een afgevaardigde van de Paus; die is er nu eenmaal altijd bij.

Uit de Golf waren er afgezanten van Oman, Qatar en Koeweit, landen waarmee Iran heel redelijke betrekkingen onderhoudt. Maar er kwam uiteindelijk toch geen Saoedische vertegenwoordiger, waarop stiekem was gehoopt na een serie onderlinge gesprekken. De vraag is, komt dit nog goed nu een Iraanse karateka zaterdag een olympische gouden medaille kreeg na diskwalificatie van zijn winnende Saoedische tegenstander?

Carolien Roelants is Midden-Oostenexpert en scheidt op deze plaats elke week de feiten van de hypes.