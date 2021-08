Waarom Pakistan de Taliban niet laat vallen

Het was een veelzeggend berichtje dat gouverneur Ziaulhaq Amarkhail van de Afghaanse provincie Nangahar eind vorige maand via Twitter verzond: via de Rode Halve Maan had hij de lichamen van 39 Pakistanen die zij aan zij met de Afghaanse Taliban waren gesneuveld, terug naar Pakistan gestuurd voor hun begrafenis. Dit kwam een week nadat de Afghaanse president Ashraf Ghani had geklaagd dat 10.000 jihadisten vanuit Pakistan in Afghanistan waren gearriveerd om de Taliban te helpen bij hun opmars.

Hoewel Ghani geen bewijzen aanvoerde voor zulke aantallen, staat vast dat geen land de Afghaanse Taliban al vanaf het eerste prille begin in de jaren 90 zo veel steun heeft gegeven als Pakistan. En in geen ander land ook is er nog altijd zo veel sympathie en enthousiasme voor de fundamentalistische beweging. Op de talloze madrassahs (islamitische scholen) staan steevast duizenden jonge mannen klaar om zich bij de huns inziens nobele zaak van de Taliban aan te sluiten.

Zo lijkt er op het eerste gezicht niet veel veranderd sinds Pakistan in 1996 de Taliban hielp opstomen naar Kabul. Maar in werkelijkheid hinkt Pakistan inmiddels op twee gedachten. De regering van premier Imran Khan en een deel van het machtige Pakistaanse leger beseft wel degelijk dat er ook aanzienlijke risico’s kleven aan een nieuw Taliban-bewind in Afghanistan en zou hen graag wat intomen.

Geen gerommel aan de grens

Tot ergernis van met name de Amerikanen hebben die reserves alleen nog niet geleid tot meer druk op de Taliban. Nog altijd laten de Pakistanen de leiders van de Afghaanse Taliban met hun gezinnen ongehinderd in Pakistan bivakkeren. Zelfs hun Rahbari Shura, een raad van de hoogste politieke en militaire leiders van de Taliban, is in de Pakistaanse stad Quetta gevestigd. Anders dan in Afghanistan zelf zijn ze daar veilig voor luchtbombardementen. Als een leider of een strijder gewond is of ziek, kan hij bovendien altijd terecht in een Pakistaans ziekenhuis.

De vorige Amerikaanse president Donald Trump beschuldigde Pakistan, op papier een bondgenoot van de VS, in 2017 openlijk van dubbelspel. „We hebben de Pakistanen miljarden en miljarden betaald”, klaagde hij, „tegelijkertijd herbergen zij precies de terroristen waarmee wij in gevecht zijn.” Dat moest snel veranderen, vond Trump.

Maar de Pakistanen zullen de Taliban niet snel laten vallen. Het leger en de militaire inlichtingendienst ISI, die samen feitelijk het buitenland- en defensiebeleid van Pakistan bepalen, beschouwen hun nauwe banden met de Taliban als een ideale manier om invloed te houden op de gang van zaken in Afghanistan. En dat laatste vinden de generaals van het grootste belang. Ze hebben hun handen al vol aan de oostgrens, met aartsrivaal India, en willen in geen geval ook nog een probleem aan de grens met Afghanistan.

Paria in de wereldgemeenschap

Een constante in het Pakistaanse beleid is daarom het verhinderen dat een andere buitenlandse mogendheid het voor het zeggen krijgt in Afghanistan. Of het nu om de Russen ging, zoals in de jaren 80, of om de VS, die in 2001 het vijf jaar oude Taliban-bewind in Kabul verjoegen en het land daarna onder hun curatele stelden. Een complicerende factor bij dit alles is verder nog dat de omvangrijke minderheid van de Pashtun, de etnische groep waaruit de meeste Afghaanse Taliban-strijders voortkomen, ook een forse minderheid in Pakistan vormen. De Afghaans-Pakistaanse grens loopt dwars door hun gebieden heen. Pakistan probeert vanouds de gevoelens van verbondenheid met de Pashtun voor eigen doeleinden te gebruiken.

Lees ook: ‘Er is niemand meer die ons helpt’

Nu de Taliban de laatste weken snel oprukken en grote delen van Afghanistan veroveren, doemt de mogelijkheid van een nieuw Taliban-bewind in Kabul steeds nadrukkelijker op. Dat biedt voor Pakistan nieuwe kansen maar brengt ook grote risico’s met zich mee. „De Pakistanen weten dat hun invloed op de Taliban afneemt naarmate die sterker worden”, zegt Asfandyar Mir, die de laatste jaren veel onderzoek naar de relatie tussen Pakistan en Afghanistan heeft gedaan, telefonisch vanuit Californië.

Nog altijd laten de Pakistanen de leiders van de Afghaanse Taliban met hun gezinnen ongehinderd in Pakistan bivakkeren

Pakistan gaat volgens Mir ditmaal hoe dan ook veel omzichtiger te werk dan in de jaren 90. Het emiraat van de Afghaanse Taliban, dat behalve door Islamabad slechts door Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten werd erkend, raakte al snel in een isolement. Wegens zijn gewelddadige karakter, zijn repressie jegens vrouwen en het herbergen van terroristische groepen als Al-Qaida ontwikkelde het zich tot een paria binnen de wereldgemeenschap. Ook Pakistan werd daarop aangekeken.

„Vergeleken met de jaren 90 zie ik minder aanwijzingen van directe materiële hulp, zoals wapens, olieleveranties en zelfs van Pakistaanse strijders”, zegt Mir, al voegen andere deskundigen daaraan toe dat Pakistan de Taliban geen strobreed in de weg legt bij de import van wapens via Pakistan. Ook Mir erkent bovendien dat het „van kritiek belang” is dat de Taliban-leiders nog altijd een toevluchtsoord in Pakistan tot hun beschikking hebben.

Veilige haven voor Taliban

Pakistan beseft niettemin dat het in een nog ongemakkelijker positie kan belanden dan eind jaren 90 door een hernieuwd Taliban-emiraat in Kabul. Nu al oefenen niet alleen de VS maar ook China en Rusland druk uit op Pakistan om zijn invloed bij de Taliban aan te wenden. Liever dan een nieuwe, verwoestende burgeroorlog met een zege van de Taliban als einduitkomst zouden zij een regering zien waarin de Taliban en andere Afghaanse groepen de macht delen.

Ook Pakistan zelf heeft de afgelopen maanden pogingen in het werk gesteld om onderhandelingen daarover op gang te brengen. Maar noch de Taliban, die de overwinning ruiken, noch president Ghani, die de Pakistanen hoe dan ook wantrouwt, tonen veel interesse.

Een andere kenner van de Taliban, de Pakistaanse journalist Ahmed Rashid, vindt de Pakistaanse aanpak veel te slap. „Zolang de Pakistaanse militairen en de inlichtingendiensten hun een toevluchtsoord blijft bieden is er geen noodzaak voor de Taliban een compromis te accepteren of wat voor deal of dialoog met Kabul ook”, zei hij vorige maand in een interview met Deutsche Welle. „Waarom zouden ze ook wanneer hun leiders en familie veilig zijn? Als Pakistan zijn oprechtheid wil laten zien, moet het de Taliban-leiders meteen dwingen tot een compromis of tot een vertrek uit hun toevluchtsoorden in Quetta of Peshawar.”

Van de Verenigde Staten hoeft Afghanistan niets te verwachten

Veel Pakistanen, ook binnen het leger, zijn intussen om nog een andere reden bezorgd over een nieuw Taliban-bewind in Kabul. Dat zou namelijk de radicale Tehrik-i-Taliban, de Pakistaanse uitgave van de Taliban, nieuwe vleugels kunnen geven. Daar heeft Pakistan het afgelopen decennium al hardhandig mee kennis gemaakt. Duizenden Pakistanen kwamen om bij aanvallen en aanslagen van de Pakistaanse Taliban. Slechts met de grootste moeite en ten koste van veel doden in eigen gelederen wist het Pakistaanse leger een jaar of vijf geleden de orde te herstellen. Sindsdien zit het restant van Tehrik-i-Taliban over de grens in gebieden van de Afghaanse Taliban te wachten op betere tijden. „Dat willen de Pakistanen niet opnieuw”, zegt Mir. „De herinneringen aan al dat geweld is nog steeds traumatisch voor hen.”