Verontwaardiging over #MeToo bij Alibaba komt Chinese overheid goed uit

Alibaba lag al onder een vergrootglas van de Chinese overheid, dat het grote techbedrijf te machtig vindt worden. Nu heeft de internetgigant zich ook in de Chinese publieke opinie massale verontwaardiging op de hals gehaald.

Zondag ontstond ophef over de manier waarop Alibaba is omgegaan met een vrouw die melding had gedaan van seksueel misbruik door haar leidinggevende. De vrouw publiceerde haar verhaal op het intranet van het bedrijf, waarna het zijn weg vond naar sociale media. Zondag was het trending topic op het Twitter-achtige medium Weibo.

Niet alleen betekent de zaak een deuk in het imago van een van de bekendste bedrijven van China. Ook geeft het er nieuwe energie aan de #MeToo-beweging, die sinds 2018 slechts moeizaam voet aan de grond kreeg in het land.

Gekust en betast

De vrouw, die haar naam niet bekendmaakte, beschreef dat haar leidinggevende haar eind vorige maand meenam naar een etentje met klanten. Daar zou ze zijn gedwongen om zoveel alcohol te drinken dat ze bijna haar bewustzijn kwijtraakte.

Toen ze de volgende ochtend naakt wakker werd in haar hotelkamer, zag ze een geopende condoomverpakking op het nachtkastje staan en herinnerde ze zich hoe haar leidinggevende haar ’s nachts had gekust en betast, zo schrijft ze in haar verklaring.

De vrouw beschuldigt meerdere hogere Alibaba-managers ervan dat ze niets hebben gedaan met haar herhaalde meldingen en dat ze weigerden om de beschuldigde leidinggevende te ontslaan.

Het gebeurt in China vaker dat jonge vrouwen door hun leidinggevende worden gedwongen om met hun baas uit drinken te gaan

Alibaba-topman Daniel Zhang ging zondag door het stof. Op het intranet van het bedrijf schreef hij zich „geshockeerd, woedend en beschaamd” te voelen, melden meerdere internationale media. De beschuldigde leidinggevende is ontslagen en de twee managers die de melding veronachtzaamd zouden hebben, zijn vrijwillig vertrokken. Het bedrijf hanteert een zero tolerance-beleid, zei een woordvoerder tegen persbureau Reuters.

Onveilige werkcultuur

Het zijn niet de eerste signalen van een voor vrouwen onveilige werkcultuur in China. In 2018 beschreef mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch hoe grote Chinese techbedrijven als Alibaba, Tencent en Baidu in vacatureteksten opscheppen over de aanwezigheid van „schoonheden” en „godinnen” op de werkvloer, om zo mannelijke sollicitanten aan te trekken. Op een wervingsaccount van Alibaba verscheen rond middernacht eens een reeks foto’s van jonge vrouwelijke werknemers die werden omschreven als „nachtelijke voordelen”.

Ook gebeurt het vaker dat jonge vrouwen door hun leidinggevende worden gedwongen om met hun baas uit drinken te gaan. In haar relaas schrijft de Alibaba-medewerker dat haar leidinggevende tegen de klanten bij het etentje zei: „Kijk eens hoe goed ik voor jullie ben, ik heb een schoonheid meegenomen.”

Tegelijk profileert Alibaba zich als een progressief bedrijf, met een hoge morele standaard. Ongeveer een derde van het hoogste management bestaat uit vrouwen, waar meerdere grote Chinese techbedrijven een compleet mannelijke top hebben.

Censuur liet de ophef toe

Het komt de Chinese overheid goed uit dat het imago van Alibaba nu beschadigd wordt. Op Chinese sociale media ontstaat grootschalige ophef nooit zomaar. Dat kan alleen als de overheidscensuur dat toelaat. Ook Chinese staatsmedia schreven veroordelend over de zaak.

China probeert al langere tijd om de macht van zijn grote private techbedrijven in te perken. De Communistische Partij van China wil voorkomen dat private bedrijven te machtig worden door het bezit van grote hoeveelheden persoonsgegevens.

In november annuleerde Alibaba op het laatste moment de beursgang van zijn financiële tak Ant, onder druk van de autoriteiten. Later was Alibaba-oprichter Jack Ma enige tijd onvindbaar. In april kreeg het techbedrijf van de autoriteiten een recordboete van 18,2 miljard yuan (bijna 2,4 miljard euro) omdat het een monopoliepositie zou creëren.

Rust bewaren

Het nieuws komt op een moment dat #MeToo toch al in de aandacht stond in China. Ruim een week geleden arresteerde de politie Kris Wu, een populaire Canadees-Chinese zanger. Een 18-jarige studente uit Beijing had hem ervan beschuldigd dat hij meerdere jonge vrouwen had gedwongen tot het hebben van seks.

Hoewel de #MeToo-beweging in China al in 2018 op gang kwam, vooral op universiteiten, merken vrouwenrechtenorganisaties dat er in organisaties nog weinig verbetering te zien is. Zonder keiharde bewijzen kwamen de autoriteiten tot nu toe niet graag in actie tegen vermeende daders. Ze wilden de rust bewaren en niet te veel zuurstof geven aan activisme.

In het geval van Alibaba scheelt het voor de autoriteiten dat het geen staatgeleide, maar een private onderneming betreft. De politie van de Oost-Chinese stad Jinan, waar het incident zou hebben plaatsgevonden, liet zondag weten dat het een onderzoek heeft ingesteld.