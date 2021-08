Verenigd Koninkrijk stelt opnieuw economische sancties in tegen Wit-Rusland

Het Verenigd Koninkrijk voert nieuwe economische sancties in tegen Wit-Rusland in een poging druk uit te oefenen op president Aleksander Loekasjenko. Zo mogen Britse bedrijven geen handel meer drijven met Wit-Russische staatsbedrijven. Dat heeft het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken maandag bekendgemaakt. In een reactie zei Loekasjenko dat het VK kan „stikken” in de nieuwe maatregelen, melden internationale persbureaus.

Loekasjenko zei daarnaast ook bereid te zijn te praten met het Westen, om te voorkomen dat de „sanctie-oorlog” escaleert. Belangrijke Wit-Russische exportproducten mogen onder de nieuwe maatregelen niet meer gekocht worden door Britse bedrijven, zoals potas en petroleumproducten. Ook is er een verbod op het bieden van technische ondersteuning aan de vloot van vliegtuigen van Loekasjenko en is het luchtruim van het VK verboden gebied voor Wit-Russische vliegtuigen. „Deze sancties laten zien dat het Verenigd Koninkrijk de acties van Loekasjenko sinds de frauduleuze verkiezingen niet zal accepteren”, zei minister Dominic Raab van Buitenlandse Zaken. Volgens hem komen de Verenigde Staten maandag ook met nieuwe maatregelen.

Al eerder sancties

Het is maandag een jaar geleden sinds de verkiezingen in Wit-Rusland, die Loekasjenko zegt te hebben gewonnen. De Europese Unie accepteert die uitslag niet. Na de verkiezingen braken maandenlange protesten uit tegen Loekasjenko, die het land al sinds 1994 met harde hand leidt. Loekasjenko zei maandag tijdens een persconferentie dat hij „spoedig” zal aftreden, maar noemde geen datum. Hij verdedigde de verkiezingen van vorig jaar en beschuldigde de oppositie van het voorbereiden van een coup. Ook ontkende hij dissidenten hard te straffen. Zo zou hij naar eigen zeggen niks te maken hebben met de dood van Vitali Sjisjov, een dissident die onder verdachte omstandigheden in een park in Kiev is gevonden. Ook ontkende hij betrokkenheid bij de vlucht van atlete Kristina Timanovskaja uit Tokio.

De Europese Unie, de VS, Canada en het VK hebben eerder dit jaar al meermaals strafmaatregelen genomen tegen personen en bedrijven in Wit-Rusland. In juni waren de sancties een directe reactie op de gedwongen landing van het Ryanair-vliegtuit en de arrestatie van journalist Roman Pratasevitsj en zijn partner Sofia Sapega in mei dit jaar.