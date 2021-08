Verandering van klimaat is overal anders

De Amazone is nu nog een regenwoud. Maar bij verdergaande opwarming zou, zo is het idee, het gebied plotseling kunnen veranderen in een betrekkelijk droog savanne-achtig ecosysteem, met vooral gras, en hier en daar een boom. Het zou de regenval in heel Zuid-Amerika ingrijpend veranderen en zelfs weerpatronen in de rest van de wereld kunnen beïnvloeden. In zijn laatste rapport over de stand van zaken acht het VN-klimaatpanel IPCC de kans op deze omslag weliswaar erg klein, maar de impact zou enorm zijn.





Dat zegt ook Arie Staal, die aan de Universiteit Utrecht onderzoek doet naar zo’n mogelijke omslag van de Amazone. Het regenwoud verdampt veel water en draagt bij aan de regionale neerslag, legt hij uit. Door (illegale) houtkap verdwijnen bomen, en door toenemende droogte zien wetenschappers de laatste decennia meer sterfte van bomen in de Amazone. Minder bos leidt tot nog meer droogte. „Wat de brandbaarheid weer vergroot”, zegt Staal.

Of dat uiteindelijk tot een omslag van de Amazone kan leiden? Daarover is nog veel onzekerheid. „Voor de hele Amazone is die kans heel klein”, zegt Staal. „Maar de kans dat een deel van het regenwoud verandert in savanne, is duidelijk groter.”

Volgens Frans Bongers, hoogleraar bosecologie aan Wageningen Universiteit & Research, herstelt een bos in de regel snel na schade. „Vooral natte bossen gaan snel, droge bossen langzamer.”

Hoe ouder en soortenrijker een bos, en hoe meer van dat bos er nog is, hoe sneller het herstel. Maar als de verstoring groot is, en keer op keer plaatsvindt, duurt herstel veel langer. „Of het is zo erg dat er geen herstel meer mogelijk is”, zegt Bongers. De combinatie van grootschalige houtkap en meer droogte door klimaatverandering kan daartoe leiden. „In sommige gebieden zien we dit al optreden.” Maar dat de hele Amazone zou omslaan, daarvan is volgens Bongers „voorlopig nog geen sprake”. Om zo’n scenario te voorkomen, is beter beheer van de Amazone nodig.