Amerikaanse militairen zien machteloos toe hoe het Afghaanse leger overrompeld wordt door de Taliban

Enkele weken geleden werd de opmars van de Taliban in Afghanistan nog onderbroken door Amerikaanse luchtaanvallen. Dit weekend veroverden de rebellen stad na stad op het Afghaanse regeringsleger en de Amerikaanse wapens zwegen.

Het signaal is luid en duidelijk: voor de Verenigde Staten zit de oorlog er na twintig jaar op. De Afghanen staan er alleen voor. Zoals president Biden zei toen hij de terugtrekking van de troepen aankondigde: „Het volk van Afghanistan heeft het recht en de verantwoordelijkheid om zijn eigen toekomst te bepalen”. Dat hij in toespraken blijft volhouden dat de Amerikaanse militaire missie intussen onveranderd zal doorgaan tot het eind van deze maand, houdt nauwelijks meer verband met de werkelijkheid in Afghanistan. Er zijn nog zo’n 650 Amerikaanse militairen in het land, voornamelijk in Kabul om de Amerikaanse ambassade en de luchthaven te beschermen.

Vertrek uit Afghanistan is een strategische misser Richard Barrons voormalig Britse Afghanistan-commandant

Biden is de derde opeenvolgende president die heeft beloofd de Amerikaanse troepen uit Afghanistan te halen. Barack Obama en Donald Trump lieten zich uiteindelijk door hun generaals overhalen om de troepenmacht ten minste op een serieus peil te handhaven. De generaals van nu lijken zich neer te leggen bij de terugtrekking. Een enkele gepensioneerde protesteert.

'Verkeerd signaal naar bondgenoten'

Oud-generaal David Petraeus, opperbevelhebber van de Amerikaanse en ook de internationale troepenmacht in Afghanistan in de jaren 10, zei vorige week in een interview met The Times: „De rest van de wereld zal zien dat we geen steun bieden aan de democratie, noch aan de waarden die we wereldwijd uitdragen: mensenrechten, vooral vrouwenrechten, het recht op onderwijs en vrijheid van meningsuiting en de pers. Dit alles is verre van volmaakt in Afghanistan, zeker, maar het is nog altijd veel beter dan wanneer de Taliban een middeleeuws islamitisch regime heroprichten.”

De Amerikaanse oud-generaal werd dit weekend bijgevallen door een voormalige Britse Afghanistan-commandant, Richard Barrons. Hij noemde de terugtrekking „een strategische misser”. Volgens hem zou het een verkeerd signaal sturen naar de bondgenoten van het Westen. „We hebben niet het lef om door te zetten en we vertrekken liever dan dat we ervoor zorgen dat een politieke en humanitaire ramp wordt voorkomen.” Een uittocht van de internationale gemeenschap en in haar voetspoor de Afghaanse elite zou volgens Barrons het moreel van de achterblijvers breken.

‘Worstelend kluitje troepen’

Biden onderstreept telkens dat het regeringsleger in staat moet zijn de Taliban af te slaan. Maar in april karakteriseerde The New York Times dat leger als „een worstelend kluitje troepen, pijnlijk slecht voorbereid op de dreiging van de Taliban of wie dan ook”.

Zo moeten de Amerikaanse militairen nu machteloos toezien hoe hun leerlingen binnen enkele maanden zijn overrompeld door een veel kleiner leger. De enige afdeling van het Afghaanse regeringsleger dat nog enige indruk maakt, is de luchtmacht met zijn superieure Amerikaanse materiaal. Maar dit weekend schreef The Wall Street Journal over de wankele basis waar die luchtmacht op rust: de Amerikaanse bedrijven die specialistisch reparatiewerk aan bijvoorbeeld de Black Hawk gevechtshelikopters uitvoeren. De Afghaanse onderhoudsmensen kunnen kleine euvels wel verhelpen, maar geen complete onderdelen vervangen. Daarvoor moeten ze een beroep doen op ingehuurde Amerikaanse krachten. Maar ook die zullen voor 1 september het land verlaten.