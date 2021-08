Tientallen burgerdoden bij extremistische aanvallen in Mali

Tientallen burgers zijn zondag om het leven gekomen bij aanvallen door jihadisten in het noorden van Mali. Dat melden lokale politici aan de internationale persbureaus AFP en Reuters. De autoriteiten schatten dat er tussen de 40 en 51 mensen zijn gedood, maar het precieze aantal is niet bekend. De informatievoorziening wordt bovendien bemoeilijkt doordat de communicatienetwerken in de regio grotendeels zijn afgesneden door extremisten.

Groepen gewapende aanvallers reden zondagavond op motorfietsen naar de dorpen Karoe, Ouatagouna en Daoutegeft, in de buurt van de grens met Niger. Daar aangekomen brachten ze burgers in koelen bloede om het leven, vermoedelijk met vuurwapens. Huizen zijn geplunderd en afgebrand; kuddes vee zijn weggevoerd.

De verantwoordelijkheid voor de aanvallen is nog niet opgeëist. In het gebied zijn extremisten actief die banden hebben met Islamitische Staat en Al Qaida. Malinese militairen zijn naar de getroffen gebieden gestuurd om de bevolking gerust te stellen en eventueel te helpen met begrafenissen.

Op het gebied van veiligheid en politiek is het sinds 2012 onrustig in Mali. Duizenden burgers zijn de afgelopen jaren om het leven gekomen bij aanvallen door separatisten en jihadisten, maar eveneens door hardhandig optreden door de veiligheidsdiensten. Zo hebben Malinese militairen tussen april en juni zeker 43 buitengerechtelijke executies uitgevoerd, meldt AFP op basis van een verklaring van VN-mensenrechtendeskundige Alioune Tine. Na een elfdaags bezoek aan Mali sprak hij afgelopen week over „het falen” van de autoriteiten en de „ernstige en voortdurende” verslechtering van de veiligheidssituatie in het Afrikaanse land.