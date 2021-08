Taliban veroveren zesde stad in Afghanistan

De Taliban hebben maandag opnieuw een provinciehoofdstad in Afghanistan veroverd, de zesde in vier dagen tijd. Het gaat om Aybak in de noordelijke provincie Samangan. De stad is volgens internationale persbureaus zonder geweld overgenomen.

De strijdkrachten van de Taliban hebben hun offensief om het land te heroveren geïntensiveerd sinds de Verenigde Staten en de NAVO dit voorjaar zijn begonnen met het terugtrekken van hun troepen. Meerdere steden zijn nu volledig in handen van de Taliban, zoals Zaranj, Sheberghan en Taleqan. De Verenigde Naties hebben gewaarschuwd dat een militaire overwinning en overname van Afghanistan door de Taliban niet erkend zal worden.

Lees ook: ‘Er is niemand meer hier die ons helpt’ — verslag vanuit Afghanistan

Hoewel de beweging afgelopen weekend meldde Kunduz veroverd te hebben, wordt er nog gevochten in de stad. Verovering van Kunduz zou een belangrijke winst zijn voor de Taliban. Met 340.000 inwoners is het een van de grootste steden in Afghanistan. De afgelopen jaren hebben westerse troepen de stad beschermd tegen overname door de Taliban. De snelle opmars van de militairen baart de internationale gemeenschap zorgen. Duitse militairen hebben opgeroepen om terug te keren naar Afghanistan. De Duitse minister van Defensie Annegret Kramp-Karrenbauer heeft daar geen gehoor aan gegeven, meldt Al Jazeera.