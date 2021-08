Stefan Aust is een avonturier in de journalistiek

Stefan Aust: Zeitreise. Die Autobiografie Piper. 655 blz., €26 ●●●●●

Eén ding had Ulrike Meinhof, een van de oprichters van de extreemlinkse terreurorganisatie Rote Armee Fraktion (RAF), eind jaren zestig al goed gezien. De jonge journalist Stefan Aust mocht een intelligente en hardwerkende redacteur zijn van het linkse maandblad konkret, waaraan zij verbonden was als prominent columnist. Maar eigenlijk was Aust apolitiek – voor haar het ergste wat je over iemand kon zeggen, erger nog dan rechts.

Aust (75) haalt die uitspraak van Meinhof met instemming aan in zijn tegelijk boeiende en irritante autobiografie Zeitreise. Boeiend omdat Aust al meer dan een halve eeuw een hoofdrolspeler en avonturier is in de Duitse journalistiek – als televisiemaker, ondernemer, filmmaker, hoofdredacteur van het centrum-linkse weekblad Der Spiegel, mede-uitgever van de liberale krant Die Welt en auteur van standaard werken over de RAF (Der Baader-Meinhof Komplex) en de extreemrechtse terreurorganisatie Nationalsozialistischer Untergrund, NSU (Heimatschutz).

Maar irritant aan het boek is dat Aust zijn neiging tot borstklopperij over zijn journalistieke successen niet kan onderdrukken. En bij het vertellen van zijn vele avonturen niet de rust neemt om de gebeurtenissen en zijn rol daarin te analyseren.

Maar daar staat veel tegenover. Aust kende niet alleen Ulrike Meinhof goed, maar ook studentenleider Rudi Dutschke en vele anderen uit de protestbeweging van 1968. Zo kon hij als journalist van begin twintig vanaf de eerste rij de radicalisering van de protestbeweging volgen.

Zelf bleef hij meestal aan de zijlijn. Al nam hij eens groot persoonlijk risico. Meinhof bracht haar kinderen ooit op Sicilië onder, om ze vandaar naar een Palestijnse militair trainingskamp te laten komen waar zij en haar medestrijders zich opmaakten voor hun gewelddaden. Aust kreeg er lucht van en wist de kinderen met lef en list te ontvoeren en af te leveren bij hun inmiddels van Meinhof gescheiden vader.

Als journalist onderscheidt Aust zich door zijn neus voor kwesties die nader onderzocht moeten worden, en de daadkracht om er ook vol overgave mee aan de slag te gaan. Apolitiek is hij in de loop der jaren niet gebleven. Langzaamaan is hij opgeschoven naar iets rechts van het midden - uit overtuiging, dan wel om de mediawereld wat te provoceren.