Samsung-topman Lee mag gevangenis voorwaardelijk verlaten

Samsung-topman Lee Jae-yong wordt vervroegd vrijgelaten uit de gevangenis. Dat heeft de Zuid-Koreaanse minister van Justitie Park Beom-kye maandag bekendgemaakt, melden internationale persbureaus. De vice-voorzitter werd in januari veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf voor omkoping van onder meer de voormalige president van Zuid-Korea, Park Geun-hye.

Lee (53) werd in 2017 veroordeeld tot vijf jaar celstraf, omdat hij Park Geun-hye in 2015 zou hebben omgekocht om steun van de regering te krijgen voor een fusie van twee bedrijven binnen de Samsung Group. Hiermee zou Lee zelf meer macht krijgen binnen de techgigant. Na één jaar kwam Lee vrij nadat zijn zaak in hoger beroep was opgeschort, waarna een nieuw proces tegen de topman werd aangespannen. Hierbij kreeg Lee in januari dit jaar 2,5 jaar celstraf opgelegd en kwam zo opnieuw vast te zitten.

De laatste tijd ontstond in Zuid-Korea politieke en publieke steun voor Lee’s vrijlating, uit angst dat zijn gevangenschap grote gevolgen zou hebben voor de concurrentiepositie van Samsung. De vrees bestond dat zonder Lee grote investeringen van het techbedrijf ernstige vertraging zouden oplopen. In totaal heeft hij 18 van zijn 30 maanden straf uitgezeten, als hij zoals verwacht later deze week vrijkomt.

Toch loopt Lee het risico opnieuw de gevangenis in te moeten voor een andere zaak waarin hij wordt beschuldigd van marktmanipulatie en boekhoudfraude rond de bedrijfsfusie uit 2015. Hiervoor verschijnt hij donderdag voor de rechtbank in Seoul. De topman zelf ontkent alle aantijgingen.