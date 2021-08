Roemer, bij de les

Lamlendigheid is een slechte karaktereigenschap. Een mail, die ik eind juni ontving, een „strikt persoonlijke uitnodiging”, en je moest bevestigen als je wilde komen. Maar het speelde pas in oktober, ik moest er voor reizen en nog zo wat. Ik liet het waaien.

Nu is er heisa, en terecht. Op dinsdag 12 oktober zal „mevrouw Astrid H. Roemer”, zoals de schrijfster wordt aangeduid, de Prijs der Nederlandse Letteren ontvangen in Brussel. Toen ik de mail ontving was ik plaatsvervangend trots dat Roemer, de Nederlands-Surinaamse literator deze hoge literaire onderscheiding mocht ontvangen. Het was ook een prijs die alle bruine, gekleurde en zwarte Nederlanders een hart onder de riem zou steken.

Ik wist bij geruchte dat Astrid Roemer er nogal curieuze opvattingen op nahield over Bouterse, de Surinaamse ex-dictator die is veroordeeld voor meervoudige moord, maar daar dacht ik toen niet aan. Totdat Roemer mij en de rest van de wereld er hardhandig aan herinnerde. Ze schreef kort geleden dat Bouterse de man was die „een dekolonisatieproces op gang (wist) te krijgen dat helaas mijn geboorteland nog meer heeft verarmd, maar het bewustzijn van onze burgers enorm heeft verrijkt”.

Het bewustzijn ‘enorm verrijkt’, maar dan toch niet het bewustzijn van die vijftien, even Surinaamse burgers, die in december 1982 werden geëxecuteerd. Schoot Bouterse ze zelf dood, een ander? Alles gebeurde in ieder geval onder Bouterses volle, politieke verantwoordelijkheid. Astrid Roemer noemt de man trouwens „onvergetelijk moedig”.

Zo’n ‘dekolonisatieproces’ mag kennelijk wat kosten. Ik schreef eerder over ‘omeletbakkers’, die des te meer te prijzen zijn naarmate zo iemand meer eierschalen weet te breken. Die eierschalen zijn dan mensenlevens, en die worden gebroken voor de revolutie, het dekolonisatieproces, of meer in het algemeen: voor het bakken van een gave omelet.

Voor Astrid Roemer zijn die vijftien vermoorden uiteindelijk goed voor de eendracht van Suriname, met een gat van vijftien landgenoten. We weten onderhand wat er werd goedgepraat onder het kopje ‘kolonialisme’. Wordt het niet eens tijd te kijken wat je zoal kan verbergen onder het schutblad ‘dekolonisatieproces’. Kennelijk mag je onder die noemer straffeloos vijftien vermoorden afschrijven, omdat het doel ‘verrijkend’ is.

Gelukkig werd er tegen Roemers prijsuitreiking scherp protest aangetekend door het ‘Comité Herdenking Slachtoffers Suriname’ – mensen die dankzij Bouterse echtgenoten, familie en vrienden verloren, en als het even had tegengezeten, bijna hun eigen leven.

Roemer zelf noemt haar visie op Bouterse ‘zogenoemd politiek’, en dat ‘zogenoemd’ is terecht. Haar visie is moorddadig.

Roemer staat niet bekend als politica, maar Holocaust-ontkenners krijgen ook geen prijzen meer.

Ik had minder laks moeten zijn. Meteen reageren op zo’n mail.

Had ik nu alsnog met redenen omkleed af kunnen zeggen.

Stephan Sanders schrijft elke maandag op deze plek een column.