Producent van Marlboro aast op maker van astmamedicijn

Een vijf dagen durende veiling moet vanaf deze dinsdag bepalen wie de nieuwe eigenaar wordt van Vectura. De Britse farmaciegroep produceert inhalatoren en vernevelaars voor astmapatiënten en opmerkelijk genoeg is sigarettenfabrikant Philip Morris een van de potentiële kopers. Vectura wordt eveneens begeerd door belegger Carlyle.

Dit private-equityfonds bood afgelopen vrijdag 958 miljoen pond (1,1 miljard euro), waarmee het een eerder bod van Philip Morris met 3,3 procent overtrof. Het tabaksconcern ging daar zondag met ruim 6 procent overheen. Een veiling na een openlijke biedingsstrijd komt volgens Bloomberg niet vaak voor. Het persbureau noemt recent een veiling van beveiligingsbedrijf G4S en van Sky. In die laatste strijd ging Comcast er met de buit vandoor en moest het 39 miljard dollar (33,5 miljard euro) voor de satellietomroep neertellen.

De strijd is ook opvallend door de deelname van Philip Morris. De belangstelling van de producent van onder meer Marlboro-sigaretten kan op de nodige kritiek rekenen. Vooral omdat het over te nemen bedrijf zich heeft gespecialiseerd in de zorg voor mensen met ademhalingsproblemen. Eerder sprak het Engelse Vectura zich expliciet uit voor een overname door Carlyle, maar nu het tot een veiling komt, houdt het bedrijf zich op de vlakte. Vectura zei eerder ook dat sommige „belanghebbenden” zich bij een overname door Philip Morris van Vectura zouden afkeren, zonder in details te treden.

Philip Morris speelt in op de geleidelijke daling van het aantal rokers

De Financial Times noemt het opvallend dat zoveel private-equity-fondsen geïnteresseerd zijn in Britse beursgenoteerde bedrijven. Het aantal aangekondigde overnames dit jaar zou in twintig jaar niet zo hoog zijn geweest.

Minder afhankelijk van sigaretten

Voor Philip Morris past de overname in pogingen om minder afhankelijk te worden van de sigarettenproductie. Deze maandag maakte het concern de overname bekend van het Amerikaanse OtiTopic dat medicijnen voor hartpatiënten produceert.

Philip Morris speelt in op de geleidelijke daling van het aantal rokers en wil binnen vier jaar de helft van zijn omzet halen uit andere producten dan de traditionele sigaret van Marlboro of Chesterfield. Tot de innovatieve producten behoort ook de elektronische sigaret. Het in New York genoteerde beursfonds stelde vorige maand, toen het voor het eerst op Vectura bood, zich te willen ontwikkelen in de richting van „een gezondheids- en wellnessbedrijf”.

Bestuursvoorzitter Jacek Olczak sprak vorige maand in een interview de verwachting uit dat Philip Morris over tien jaar geen Marlboro in Engeland verkoopt. Dan zou er wel, met behulp „van de juiste wetgeving” een belangrijke rol voor e-sigaretten in het verschiet liggen. Zo’n mogelijke verkoopstaking van sigaretten zal overigens niet snel in Nederland gebeuren, meldde NRC onlangs. Er zijn in Nederland volgens het bedrijf nog onvoldoende rokers overgestapt op alternatieven zoals de e-sigaret.