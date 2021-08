Proces tegen Britse prins Andrew wegens misbruik minderjarige

Een vermeend slachtoffer van de overleden Amerikaanse financier en zedendelinquent Jeffrey Epstein heeft maandag in New York een proces aangespannen tegen de Britse prins Andrew, op beschuldiging van seksueel misbruik toen ze zeventien jaar was. Dat melden internationale persbureaus.

Virginia Giuffre stelt in de civiele aanklacht, die is ingediend bij een federale rechtbank in Manhattan, dat Andrew haar ongeveer twintig jaar geleden bij drie gelegenheden seksueel heeft misbruikt. Hij zou haar hebben gedwongen tot seks tegen haar wil in het huis van Epsteins partner Ghislaine Maxwell in Londen.

Ook zou Andrew haar hebben misbruikt in het huis van Epstein in New York, en op diens privé-eiland in de U.S. Virgin Islands. In het proces, dat is aangespannen onder de Child Victims Act van de staat New York, wordt financiële schadevergoeding geëist.

„Ik houd prins Andrew verantwoordelijk voor wat hij mij heeft aangedaan”, aldus Giuffre in een verklaring. „Ik hoop dat andere slachtoffers zullen zien dat het mogelijk is om niet te leven in stilte en angst.”

Beschuldigingen ontkend

Epstein pleegde in augustus 2019 zelfmoord in zijn cel in New York, nadat hij was gearresteerd op verdenking van zedenmisdrijven, waaronder mensenhandel en misbruik van minderjarige meisjes. Giuffre is een van zijn vermeende slachtoffers. Zij zegt dat Epstein haar met hulp van Maxwell vasthield als een „seksslaaf” en haar voorstelde aan Andrew, die regelmatig met Epstein omging.

Andrew, de tweede zoon van de Britse koningin Elizabeth II, heeft beschuldingen van Giuffre in november 2019 ontkend tijdens een interview met de BBC. Hij zei toen dat hij zich niet kon herinneren dat hij Giuffre ooit had ontmoet. Ook zei hij dat hij niet bij Maxwell thuis was geweest op de avond dat Giuffre zegt.

Andrew, die op een foto staat met Maxwell en Giuffre, gaf het interview in een poging de schade te beperken van een controverse over zijn omgang met Epstein, na diens dood.