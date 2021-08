Een jaar of zes geleden scoorde ik in Florence een beeldschone zomerrok in een exclusieve boutique. Zowel het materiaal als het dessin zou je als kunstzinnig kunnen bestempelen. Om die reden mocht de rok vorige week natuurlijk mee in de koffer voor een culturele groepsreis naar Toscane.

We logeerden in een kasteel. De heren in het gezelschap bleken gul met complimenten. Ik verwachtte dus een glorieuze entree voor de rok bij het aantreden voor het diner.

En ja hoor: „Wat een prachtige rok is dat mevrouw. Ik zag het meteen, want die heeft mijn moeder ook”, zei de lokale serveerster.