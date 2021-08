Politie zoekt verder naar slachtoffer ‘vergisontvoering’

De politie blijft doorzoeken naar een 56-jarige man uit Hoofddorp, die donderdag in het Noord-Hollandse dorp Cruquius ontvoerd werd. De ontvoerders zouden zich volgens de politie mogelijk hebben vergist en de verkeerde persoon hebben meegenomen. De man werd donderdagavond rond 18.00 uur op de Spaarneweg uit zijn auto getrokken en meegenomen in een rode Mercedesbus, die zondagavond bij een zoektocht in Gouda is teruggevonden. Dat bevestigt een politiewoordvoerder maandag aan NRC.

Waar de ontvoerde man nu verblijft is niet duidelijk. De politie kan „geen inhoudelijke uitspraken” doen over de voortgang van het onderzoek. Er is geen aanwijzing dat de man deel uitmaakt van het criminele circuit. Het Openbaar Ministerie heeft een bedrag van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip in de zaak. Tegen het Algemeen Dagblad zei de politie zich „ernstig zorgen te maken over het lot van deze man”.

Donderdagavond arresteerde de politie bij een grootschalige zoektocht al zes verdachten uit Rotterdam, Dordrecht en Zwijndrecht in de wijk Kromme Gouwe in Gouda. Ook werd daar een auto in beslag genomen waarin de Hoofddorper eerder op de avond mogelijk zou zijn vervoerd. Wat de zes verdachten precies te maken hebben met de ontvoering, kan de politie niet zeggen. Waarschijnlijk zijn meer personen dan het zestal betrokken bij de ontvoering.