De Grieken zijn onthutst: ‘Ze hebben ons paradijs afgebrand’

Boven het Griekse eiland Evia hangt een wolkendek van as en rook, dat de lucht een apocalyptische oranje-grijze gloed geeft. Duizenden eilandbewoners en toeristen zijn gevlucht voor de verwoestende bosbrand, die de afgelopen dagen duizenden hectares bos en honderden huizen en bedrijven in de as heeft gelegd. Griekse journaals zonden beelden uit van mensen op het strand, met koffers en huisdieren in hun armen, die in veiligheid werden gebracht met boten – tot diep in de nacht.

„Ze hebben ons paradijs afgebrand”, zei Triantafyllos Konstantinos, een 46-jarige inwoner van Evia tegen het Franse persbureau AFP. „Het is gedaan.” Ook Giannis Kontzias, burgemeester van de gemeente Istiaia op het eiland, klonk wanhopig op de Griekse zender Open TV. „Het is te laat, het gebied is verwoest.” Hij was een van de lokale bestuurders die op de televisie hadden gesmeekt om meer hulp bij het blussen, met name van blusvliegtuigen en -helikopters.

Een enorme rookwolk hangt boven de branden en belemmert het zicht van de piloten die bluswerkzaamheden uitvoeren. Zeventien blusvliegtuigen vliegen af en aan over de brand, die zich uitstrekt over de gehele breedte van het bosrijke eiland. 's Zomers is het een populaire vakantiebestemming. Een krachtige wind wakkert het vuur aan en joeg de vlammen zondag richting enkele kustdorpen.

Het antieke Olympia kon ternauwernood worden gered

De bosbrand op Evia is de grootste van tientallen branden die de laatste week zijn uitgebroken in Griekenland. Het land kampt met de ernstigste hittegolf in decennia. De temperaturen liggen al dagen boven de 45 graden. Ook aan de noordelijke rand van Athene brak een grote brand uit, net als op het zuidelijke schiereiland Peloponnesos, vlakbij het antieke Olympia, waar in de klassieke oudheid de Olympische Spelen werden gehouden. Deze populaire toeristische trekpleister kon ternauwernood worden gered.

Buitenlandse hulp

Griekenland kampt ieder jaar met bosbranden, maar niet van deze omvang en intensiteit. Ook kwam het vuur nu dichter bij de hoofdstad dan anders. Hoewel Griekenland flinke bluscapaciteiten heeft, met een vloot van tientallen blusvliegtuigen en helikopters, heeft de regering moeten vragen om buitenlandse hulp. Meer dan twintig landen uit Europa en het Midden-Oosten hebben vliegtuigen, helikopters, bluswagens en brandweerlieden gestuurd.

De autoriteiten reageren adequater op de branden dan in 2018, toen honderd mensen om het leven kwamen in de kustgebieden van Attica, verrast door de stormachtige verspreiding van het vuur. Inwoners van het gebied verweten de autoriteiten destijds geen draaiboek te hebben en mensen niet op tijd uit de dichtbevolkte, toeristische gebieden te evacueren. Daarnaast stonden de kurkdroge dennenbossen vol met illegaal gebouwde huizen, die vaak niet voldeden aan de bouwvoorschriften.

Evacuatieplannen

Inmiddels worden de Grieken via sms’jes door de autoriteiten op de hoogte gehouden van de laatste branden en ontwikkelingen in hun omgeving. Ook zijn er evacuatieplannen opgesteld, die tot dit moment redelijk goed hebben gewerkt. De regering wijst erop dat er tot nu toe geen burgers zijn omgekomen, ondanks het feit dat er talloze branden zijn uitgebroken in de buurt van woongebieden. Een brandweerman overleed vrijdag nadat een elektriciteitspaal op hem was gevallen.

In Griekenland pleitten sommigen al voor een grondige herziening van overheidsbeleid ter voorbereiding op de gevolgen van klimaatverandering. Foto Angelos Tzortzinis/AFP

Wel kreeg de regering kritiek van oppositiepartijen vanwege de trage reactie op de heropleving van de brand in buurt van Athene. De regering gaf toe dat haar middelen beperkt zijn, en verklaarde dat ze op dat moment harder nodig was in Evia en Ilia, waar de branden uit de hand liepen. Het was volgens de regering niet mogelijk om mensen en middelen „op stand-by te houden aangezien de situatie rond Athene op dat moment onder relatieve controle leek te zijn”.

Tijdens een bezoek vorige week aan Ilia noemde premier Mitsotakis de bosbranden „de realiteit van klimaatverandering”. „Als er nog enkele mensen zijn die hun twijfels hebben of klimaatverandering wel bestaat, dan nodig ik ze uit om hier een kijkje te nemen”, zei hij terwijl de vlammen het antieke Olympia bedreigden. Hij zei dat de maatregelen die de regering tot nu toe heeft genomen „niet genoeg zijn als je wordt geconfronteerd met een natuurverschijnsel van deze omvang”.

Satellietfoto laat de rookwolken zien boven het eiland Evia waar de meest vernietigende en actieve branden woeden. Satellite image Maxar Technologies/AP

In Griekenland pleitten sommigen al voor een grondige herziening van overheidsbeleid ter voorbereiding op de gevolgen van klimaatverandering. „De wereld van planetaire crises vereist dat we alles tegen het licht houden, te beginnen bij de basis, ons huis”, schrijft econoom George Pagoulatos in de krant Katherimini. „Van de manier waarop we bouwen in bossen zonder bouwvergunning en veiligheidszones, tot de hectares aan dode biomassa die niemand opruimt, waarbij verantwoordelijkheden elkaar overlappen.”

Ook pleit hij voor meer samenwerking tussen landen rond de Middellandse Zee, waar de temperaturen volgens experts sterker zullen stijgen dan op andere plekken op de wereld. „De gemeenschappelijke dreiging van natuurrampen brengt ons dichter bij elkaar, en kan als een katalysator werken voor internationale samenwerking. Net zoals de ‘aardbevingsdiplomatie’ van 1999 de Grieks-Turkse toenadering mogelijk maakte, zo smelten de branden in beide landen nu tijdelijk het ijs.”