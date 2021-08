De Australische droom wordt steeds onbereikbaarder

Je zou het duurste huis van Australië ongemerkt voorbij kunnen lopen. Een lang hek van donkergroene golfplaten schermt het landgoed af van een drukke weg. De golfplaten lijken een paar keer goed geramd door ‘utes’, typisch Australische auto’s met laadbak, die aanhoudend voorbij zoeven. Achter de gammele hekken bevindt zich het grootste en duurste privélandgoed van Sydney: het huis van techmiljardair Mike Cannon-Brookes en zijn gezin.

Het monumentale landgoed is ruim een hectare groot en heeft de etherische naam Fairwater. Bij de aankoop in 2018 was het met 100 miljoen Australische dollar (62,6 miljoen euro) het duurste huis van het land. Een schijntje voor de medeoprichter van softwarebedrijf Atlassian, die een vermogen heeft van omgerekend ruim 17 miljard euro.

Aan de achterkant van het huis wordt de aantrekkingskracht van deze plek duidelijk. De tuin eindigt op het strand, met uitzicht op de haven, de witte vlaggen van het Operahuis en de iconische Harbour Bridge. Het landgoed was voordat Cannon-Brookes er zijn intrek nam ruim een eeuw in handen van de schatrijke Australische mediadynastie Fairfax. „We willen onze jonge kinderen op laten groeien in dit historische pand en het huis en de tuinen vullen met liefde”, zei hij na de aankoop.

Cannon-Brookes heeft een liefde voor vastgoed, alleen al in Sydney heeft hij zo’n acht andere miljoenenpanden. Zijn verzameling privéwoningen is zo’n 250 miljoen Australische dollar waard. Het is de ‘Australische droom’ – het bezitten van een eigen huis – in het kwadraat. Het beklimmen van de zogenaamde huizenladder is een van de belangrijkste mijlpalen in het leven van Australiërs. „Als je een huis kunt kopen laat je zien dat je het hebt gemaakt, dan ben je pas succesvol. Er wordt enorm mee gepocht”, zegt Linda Ovelgonne.

Fairwater: Het duurste huis van Australië Adres: New South Head Road, Sydney

Waar: Australië

Waarde: 100 miljoen Australische dollars (62,6 miljoen euro)

Eigenaar: Mike Cannon-Brookes, techmiljardair

Oppervlakte: 1 hectare groot, uitzicht op de haven en het Operahuis



Foto Sardaka, CC BY-SA 4.0

De 38-jarige pedagogisch medewerkster heeft Nederlandse ouders en is opgegroeid in Sydney, waar ze woont met haar vriend en zoontje (2). „Australiërs zijn erg gericht op financieel succes en bezit, meer dan in Nederland”, zegt ze.

De status van woningbezit heeft een lange geschiedenis. Toen het continent ruim 200 jaar geleden een strafkolonie was, was een lap grond de beloning voor wie vrijkwam. Ook de migranten die down under verhuisden na de Tweede Wereldoorlog konden allemaal een vrijstaand huis met tuin bemachtigen. Maar inmiddels is dat al lang niet meer de realiteit voor de gemiddelde Australiër. De Australische droom is voor velen onbereikbaar geworden.

In Sydney kost een gemiddelde woning omgerekend acht ton in euro’s. En voorlopig is het plafond nog niet in zicht. Ondanks de pandemie zijn de vastgoedprijzen het hardst gestegen in 17 jaar. Economen verwachten het komende jaar een prijsstijging van 20 procent in grote steden zoals Sydney en Melbourne, terwijl de lonen achterblijven. En de pandemie heeft ook de prijzen in de rustigere delen van het land omhoog gestuwd.

De almaar stijgende prijzen hebben te maken met de lage rente en de belastingvoordelen voor mensen die een huis als investering kopen. Zo’n 20 procent van de Australiërs bezit vastgoed als investering. Tegelijk komen er niet genoeg nieuwe huizen op de markt. Met als gevolg dat er te weinig huizen zijn voor starters. „Bij elk huis waar we naar kijken zijn minstens 150 andere gezinnen die in precies dezelfde situatie zitten”, zegt Sasha Dunne (34). Ze is met haar man en kinderen al twee jaar op zoek. „Je maakt alleen kans als je bereid bent om heel veel over te bieden.”

De eerste sport op de ladder

Dat is de reden dat Ovelgonne op het punt staat een koopcontract te tekenen in Braidwood, ruim drieënhalf uur rijden van Sydney. Het lukte het stel niet iets te kopen in de stad waar ze wonen en werken, maar in Braidwood hebben ze een huis gevonden dat past binnen hun budget. „Het is een behoorlijke verandering, we gaan op het platteland wonen”, zegt ze. Maar dan staat ze tenminste op de eerste sport van de huizenladder, zo luidt haar redenering.

Dunne en haar partner willen dichter bij hun werk blijven wonen, maar Sydney is ook voor dit stel onbetaalbaar. Ze hebben 400.000 Australische dollar gespaard als aanbetaling. Dunne is kapster en docent, haar man is ingenieur. „Wij hebben goede banen en veel spaargeld. Als het ons al niet lukt, hoe moet dat dan zijn voor mensen met veel minder?”

De druk om toch die vastgoedladder te beklimmen is enorm, zegt Dunne. „Familie en vrienden vragen steeds waarom we nog geen huis hebben gekocht. Maar als ik me bedenk dat ik 1.200 dollar per week kwijt ben aan een hypotheek, word ik gewoon misselijk.”

De prijsstijging op de woningmarkt heeft inmiddels zelfs Fairwater ingehaald. Sinds kort is het niet meer het duurste huis van Australië. Een anonieme koper telde 140 miljoen Australische dollar neer voor een penthouse aan de haven van Sydney.

Het staat ver af van de realiteit van een groeiende groep mensen die op zoek is naar een huis. Sasha Dunne is inmiddels wanhopig. Haar gezin met twee jonge kinderen is hun dure huurhuis in een buitenwijk van Sydney inmiddels ontgroeid. Zeker nu ze allebei thuis moeten werken vanwege de lockdown om een uitbraak van het coronavirus te bedwingen. Haar man heeft een bureau in de tochtige garage. „Ik wil mijn kinderen een fijne plek bieden om op te groeien. Daar wil ik best veel voor opofferen, maar toch lukt het ons niet”, zegt ze. „Dat is behoorlijk deprimerend.”