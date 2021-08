Kinderen in Syrische vluchtelingenkampen organiseren hun eigen Olympische Spelen

Tijdens het slotweekend van de Olympische Spelen in Tokio hielden jonge Syrische vluchtelingen hun eigen 'Camp Olympics'. In de plaats Fuaa in de regio Idlib, waar zo'n twee miljoen vluchtelingen verblijven, kwamen 120 jongens van tussen de 8 en 14 jaar uit twaalf kampen bijeen. Daar gingen ze de strijd aan op olympische onderdelen als hoogspringen, paardenrennen en karate.