‘Neways mag minder bescheiden zijn’

Eric Stodel ziet het eind april al een beetje aankomen. Bijna anderhalf jaar is hij bezig de Brabantse elektronicaproducent Neways er weer bovenop te helpen. Het matig lopende bedrijf moet beter presteren, efficiënter werken. Meer méédenken met klanten als ASML en Philips in plaats van alleen de opdracht uitvoeren. Gezamenlijk inkopen in plaats van elke fabriek voor zich, om zo kosten te besparen.

Het lijkt te werken. Goed, Stodel heeft 350 arbeidsplaatsen geschrapt, maar de beurskoers stijgt de laatste tijd voorzichtig. Precies daarom verrast het Stodel niet als aandeelhouder en familiebedrijf VDL zich bij hem meldt met een overnamebod.

Wat hem uiteindelijk wel verrast: dat niet klant, toeleverancier en aandeelhouder – kortom: insider – VDL er met Neways vandoor zou gaan, maar de Twentse investeerder en buitenstaander Bernard ten Doeschot. „Dat had ik niet direct voorzien”, constateert Stodel droogjes in zijn kantoor in Son.

Veel vragen

Stodel blikt voor het eerst terug – en vooruit – na de afgelopen intensieve maanden. Het beursgenoteerde Neways groeide door de overnamestrijd uit van een relatief anonieme elektronicaleverancier tot een bedrijf dat vol in de aandacht stond. Jarenlang viel de onderneming (2.700 werknemers), ooit de eerste elektronicaleverancier van Philips, nauwelijks op. De resultaten gaven er ook weinig aanleiding toe: het halve eeuw oude Neways (omzet circa een half miljard euro) gold als een wispelturig bedrijf dat regelmatig slechte kwartalen draaide.

De producten uit de elf fabrieken (Europa, China) van Neways zitten overal in: MRI-scanners, slachtmachines, microscopen, laadpalen en dashboards. Het maakte het bedrijf tot een felbegeerde overnamekandidaat voor de Eindhovense industriegigant VDL (15.000 werknemers). Het breed uitgewaaierde bedrijf van de familie Van der Leegte gebruikt al veel Neways-elektronica. Met een overname hoopte het klanten nog beter te kunnen bedienen.

In een voor Nederlandse begrippen felle overnamestrijd werd VDL begin juli afgetroefd door Infestos, de investeringsmaatschappij van Norit-miljonair Bernard ten Doeschot. Dat hogere bod genoot uiteindelijk ook de voorkeur van de Neways-directie.

„Ik vind deze uitkomst fijn”, zegt Stodel nu – weer met karakteristiek understatement. De topman is blij dat er nu rust is: het personeel van een klein beursfonds als Neways is niet gewend dat er zó veel om het bedrijf te doen is en er zoveel onzekerheid heerst. Vooral het deel van het personeel dat intensief samenwerkt met VDL kwam met veel vragen, zegt Stodel. „Die willen toch weten: waar gaat het naartoe? Maar je kunt echt niks delen.”

Serie printplaten

De commerciële banden met VDL, een paar afritten van de ring Eindhoven verderop gevestigd, zijn ondanks de clash niet in gevaar, bezweert Stodel. Topman Willem van der Leegte spreekt hij regelmatig. „We kunnen de petten goed scheiden.” Verder beperkt zijn commentaar over de grote aandeelhouder zich tot de constatering dat het bod echt te laag was en misschien een half jaar eerder passender was geweest.

Midden in de overnamestrijd dook opeens ex-topman Huub van der Vrande op in de Telegraaf: hij vond het bod van VDL wél passend en zag een overname wel zitten. Formeel is Van der Vrande, die het bedrijf 16 jaar leidde, nog in dienst als adviseur bij Neways. Hij heeft een kantoor een verdieping boven Stodel – ongeveer ter hoogte van de top van het negen meter hoge abstracte doek ‘The World of Neways’. Dat schilderde Van der Vrande in 2008, en domineert nog altijd de lobby van het hoofdkantoor (reproducties hangen in alle andere Neways-vestigingen).

Wat vond Stodel van de bemoeienis van Van der Vrande? „We hebben toentertijd alle medewerkers gevraagd niet extern te communiceren. Daar wil ik het bij laten.” Blijft Van der Vrande in dienst als adviseur? Stodel: „Laat ik het zo zeggen: we zijn in gesprek met elkaar.” Van der Vrande laat telefonisch weten niet te willen reageren.

Liever heeft Stodel het over Infestos. Dat investeringsfonds bracht volgens de topman niet alleen een beter bod uit, ze hebben er ook kennis waar Neways gebruik van kan maken. Infestos, dat eerder laadpaalmaker Alfen naar de beurs bracht, heeft volgens Stodel bijvoorbeeld een goede kijk op welke technologieën in de energietransitie een rol gaan spelen. Anders gezegd: dat zouden zomaar nuttige klanten kunnen zijn voor Neways, net zoals Alfen dat is. „En ze gaan zich ook als consultants met de bedrijfsvoering bemoeien.”

Bij dat laatste is veel winst te behalen. Hoewel Stodel het niet met zoveel woorden zegt, trof hij bij zijn aantreden anderhalf jaar geleden een bedrijf aan dat flink was ingeslapen. ‘Mister Neways’ Van der Vrande maakte Neways groot, mede dankzij een aantal overnames, maar tegen het einde van zijn topmanschap draaide het bedrijf matig.

De beste verklaring daarvoor kwam eigenlijk van een buitenstaander. In een jubileumboek van Neways liet Wim Waeghe, toenmalig chef inkoop bij chipmachinefabrikant ASML, in 2019 optekenen dat Neways weliswaar top was als leverancier, maar ook een totale pleaser – als die ene vriend die uit beleefdheid niet durft te zeggen dat hij geen zin heeft af te spreken. Een kleine serie printplaten bestellen? Neways maakte er altijd plek voor, ook al leverde het nauwelijks wat op. „Zo ontstaat er misschien wel iets te veel complexiteit”, formuleerde Waeghe beleefd.

In de kijker spelen

„Er was hier een cultuur die heel erg klantgericht was, maar niet per se proactief”, zegt Stodel. Neways keek niet goed naar wat een opdracht precies opleverde: ruim 20 procent van de klanten zorgde voor 80 procent van de omzet, terwijl de kleine klanten wél veel werk kostten.

De commissarissen besloten dat het tijd was voor een nieuwkomer – hoewel Van der Vrande volgens een interview in het Eindhovens Dagblad zelf eigenlijk nog graag een tijdje was doorgegaan. Stodel, die onder meer bij concurrent Flextronics managementfuncties had, is nu de ‘verandermanager’ die het bedrijf er bovenop moet helpen. Soms met simpele ingrepen, zoals het centraliseren van de inkoop van de verschillende fabrieken.

Soms met een cultuuromslag: gaat deze klant ons ook wat opleveren? Of kun je de klant méér bieden dan alleen de printplaat waar hij voor aanklopt?

Neways moet zich meer in de kijker spelen, vindt Stodel. Tegen een melkrobotfabrikant moet je zeggen: joh, zou je de printplaten niet in een andere behuizing willen, die beter tegen vocht kan? Of: hé, we kunnen deze printplaat ook anders indelen zodat hij kleiner wordt.

Voorlopig lijkt de nieuwe strategie te werken. Nieuwe klanten zoals radiotherapiefabrikant Elekta beginnen zich te melden, zegt hij. Stodel: „Er werken hier 500 ingenieurs. Neways mag minder bescheiden zijn.”