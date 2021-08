Napoleon en de kippendodende tuinier

Voltaire wist het al: ‘il faut cultiver notre jardin’ (we moeten onze tuin onderhouden). Het is de slotzin uit zijn filosofische roman Candide ou l’optimisme (1759). De Franse denker wilde hiermee zeggen dat ieder mens moet doen wat binnen zijn mogelijkheden ligt om zijn leven leefbaar te maken, maar geen grote ambities moet koesteren om de wereld te veranderen.

Als iemand deze raad niet ter harte heeft genomen, is het Napoleon Bonaparte wel. En dat terwijl de metafoor hem toch aangesproken moet hebben, want tuinen speelden een opvallende rol in zijn leven, zo blijkt uit het onlangs verschenen Napoleon. A life in Gardens and Shadows van Ruth Scurr.

Napoleons groene vingers openbaarden zich al tijdens zijn schooltijd in Brienne. Arthur Chuquet schrijft in zijn La jeunesse de Napoléon (1898) dat de leerlingen van de militaire school allemaal een stukje grond kregen om een tuintje bij te houden en dat de jonge Bonaparte al snel aanpalende landjes annexeerde van jongens die geen zin hadden hun handen vies te maken.

De Corsicaanse knaap was bereid dit bezit te verdedigen, bleek op 25 augustus 1784, de feestdag van Sint Louis. De leerlingen hadden toestemming om buskruit te kopen om zo zelf vuurwerk te maken. In het tuintje naast dat van Napoleon ging dit mis, met een ontploffing tot gevolg. De jongens sloegen van schrik op hol en stormden Napoleons tuin in, waarbij ze planten en bloemen vertrapten. Die was daarover zo boos, dat hij zijn schoolgenoten verjoeg met een stuk tuingereedschap dat hij als piek gebruikte.

Op het eiland Sint-Helena begon Napoleon in september 1819 met de aanleg van een tuin buiten zijn woning. Het werd niet zomaar een tuintje, maar zijn laatste Grand Travail. Bomen, groenten en bloemen, een theehuisje, waterwerken: Napoleon maakte er een enorm project van. Om dit alles heen liet hij een muur bouwen, zodat zijn Britse bewakers hem minder goed in de gaten konden houden. De keizer zette een strooien hoed op en werkte zich ook zelf in het zweet om er iets moois van de maken.

Zijn bediende Ali herinnerde zich dat Napoleon ook een aantal op het eiland aanwezige Chinese werklui in dienst had genomen, die voor hem een prachtige volière maakten. Omdat de Engelsen hun namen niet konden uitspreken, gingen deze gastarbeiders op Sint-Helena als nummers 146, 174 en 178 door het leven. Helaas overleden alle siervogels voordat ze een plek in hun fraaie gevangenis konden krijgen. Ali: „De kooi bleef zonder vogels, zoals de vijver zonder vissen bleef.”

Ondanks dat het klimaat op Sint-Helena niet alleen zijn fauna vermoordde, maar ook zijn flora – de overgeplante eiken redden het niet – verdedigde Napoleon deze tuin net zo fel als die in Brienne. Toen een groep kippen viooltjes en strobloemen uit hun bloembedden krabde, pakte hij een geweer en doodde er met één schot drie tegelijk, zo wil de overlevering. De keizer onderhield zijn tuin - maar wel op zijn manier.