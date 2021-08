Nageeye viert zijn grootste succes in de allerzwaarste race

Te midden van alle sportieve successen van de Nederlandse ploeg in Tokio leverde Abdi Nageeye, ver weg, in het ochtendgloren van de noordelijke stad Sapporo, een prestatie die nog jaren zal worden aangehaald. De 32-jarige atleet veroverde verrassend zilver op de marathon, juichend finishend, 1.20 minuut na de ongenaakbare Eliud Kipchoge. De Keniaan prolongeerde zijn olympische titel met een tijd van 2.08.38. De Belg Bashir Abdi, trainingsvriend van Nageeye, pakte het brons.

Nooit eerder was Nageeye als tweede geëindigd op een marathon. Zijn beste prestatie tot nu toe was de vierde plaats in de marathon van Rotterdam, twee jaar geleden. In Rio (2016) was hij als elfde gefinisht.

Nageeye, geboren in Somalië en op jonge leeftijd gevlucht naar Nederland, kon zijn geluk niet op. Al erkende hij dat hij even had gedacht aan goud. Maar toen Kipchoge, houder van het wereldrecord (2.01.39), na dertig kilometer versnelde, aarzelde hij om mee te gaan. „Dat ik zilver win is al ongelooflijk”, zei hij tegen het ANP.

Nageeye, die eerder dit jaar werd gehinderd in zijn olympische voorbereiding door blessures aan een achillespees en een knie, had de laatste drie kilometer van de slijtageslag door het bloedhete Sapporo beleefd als in een roes. „Ik voelde me nog zo goed, alsof ik aan het joggen was. Niemand zou mij eruit sprinten.”

Het zilver van Nageeye is de beste Nederlandse prestatie op de marathon sinds Gerard Nijboer in 1980. Hij werd tweede bij de Spelen in Moskou.

Nomade

Nageeye trok de afgelopen jaren over de hele wereld om te trainen. „Ik heb als een nomade geleefd, pakte mijn koffers en ging trainen op de plek waarvan ik dacht dat het me verder zou helpen: in Kenia, Ethiopië, Amerika, Frankrijk. Drie jaar lang trainde ik mee in de groep van Kipchoge. De allerzwaarste trainingen kon ik bijblijven. Dat sterkte mij in de overtuiging dat ik het kon en ik ben heel blij dat ik het eindelijk heb laten zien. Nu sta ik op het podium met Eliud, de beste marathonloper aller tijden en een vriend van me. Ik kan het nog niet geloven.”