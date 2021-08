Kentekencamera’s zijn ook wapens van de surveillancestaat

Binnen krap een maand had de burger én reden om kentekencamera’s te prijzen én te vrezen, althans er vraagtekens bij te plaatsen. Na de aanslag op Peter R. de Vries werden dankzij deze techniek én snel politiewerk twee verdachten aangehouden. Daarmee kon de enorme schok die de aanslag had veroorzaakt deels worden gepareerd – er is nu uitzicht op verantwoording, vergelding en de waarheid.

Waarna weken later ditzelfde camera-systeem door het gezag óók onrechtmatig bleek te worden gebruikt, en al vijf jaar lang. Niet alleen kentekens, maar ook de chauffeur en bijrijder worden gefotografeerd – en dat werd gebruikt bij opsporingsonderzoek, zonder wettelijke basis. Het Openbaar Ministerie stelde deze overschrijding zelf vast en maakte er een einde aan. Tegelijk streeft het ook naar wetswijziging. Zodat gezichtsherkenning voortaan legitiem kan worden gebruikt. Het is een typisch staaltje function creep, data gebruiken voor andere doelen dan waarvoor ze zijn verzameld. En zodra die óók nuttig zijn, of misschien wel nuttiger, volgt een wetswijziging.

Al eerder bleek de politie data van de zogeheten ANPR-camera’s veel langer te bewaren dan toegestaan. Inmiddels is er wetgeving die de bewaar- en raadpleegtermijnen aan banden legt. Vooralsnog is Nederland, zeker in vergelijking met België, streng bij het bewaken van de privacy van de ‘gewone’ automobilist en bescheiden in de toepassing. Nederland heeft 300 camera’s. Alleen Vlaanderen kent er al 875.

Automatic Numberplate Recognition is samen met afluisteren en hacken één van de digitale opsporingsmiddelen waarmee het doel van de informatiegestuurde politie wordt verwezenlijkt. Een politie die door data-analyse misdaad kan voorkomen en er veel gerichter tegen kan optreden. Was ANPR aanvankelijk vooral gebruikt om verkeersboetes en belastingschulden te innen, inmiddels is het wapen volwassen. Met konvooi-analyses worden tegenwoordig niet alleen gestolen auto’s opgespoord, op weg naar een plofkraak, maar ook vaak de nog anonieme volgauto’s.

Voor de burger is dit alles niet erg zichtbaar. Die stelt hooguit vast dat er zich nauwelijks meer surveillance-auto’s op de snelweg vertonen. Dat toezicht is er nog wel, maar op afstand. Dat aan de kentekencamera’s nu gezichtsherkenning moet worden toegestaan is vanuit opsporingsoogpunt een natuurlijke volgende stap. Voor de burger is het echter, zacht gezegd, wennen. Massa-observatie met digitale sleepnetten betekent enorme databases waar iedereen in is terug te vinden. In Nederland worden deze algemene ‘passagegegevens’ een maand bewaard, in België een jaar. Het is de informatiesamenleving ten voeten uit, waarin vrijwel ieders digitale sporen zijn terug te vinden. Bellen, kopen, reizen, websitebezoek, DNA – weinig blijft onder de radar.

Is gezichtsherkenning als ‘extra’ bij kentekenregistratie nog maar een detail? Of dient ook hier de vraag te zijn: voor welk probleem is dit een oplossing? Privacy mag dan op de terugtocht zijn, maar liever niet zonder slag of stoot. Hoe relevant voor de opsporing is dan zo’n extra gegeven, in verhouding tot de ernst van de (extra) criminaliteit? Intussen dendert de technologie verder. Er ligt al jaren een plan klaar voor een op afstand afleesbare RFID-chip in ieders kentekenplaat. Dan kan de staat volstaan met sensoren boven de snelweg. Of nee, laat ook dat maar zitten. Voortaan krijgt iedere auto een transponder mee, een zendertje waarmee, a la het vliegverkeer, continu contact is met internet. Wat is dan nog het verschil tussen de gsm en de auto? Het is een Brave New World.