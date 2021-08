In het nieuwe kantoor is er geen centrale kantine meer

Na zijn skivakantie in Oostenrijk, maart vorig jaar, had Melvin Schalkx niet voor mogelijk gehouden dat hij hier een verschuifbare muur zou demonstreren. Voorzichtig trekt hij een paneel naar het midden van de ruimte. Zo ontstaan er twee lesruimtes, met aan weerszijden van de muur strakke rijen bureaus en stoelen, elk op minstens anderhalve meter afstand van elkaar. „En hier”, wijst Schalkx (49) naar het plafond, „zit de ventilatie. We hebben in elke ruimte voor extra luchttoevoer gezorgd.”

Schalkx staat in een bijscholingsinstituut voor psychologen, in het centrum van Utrecht. Zijn bedrijf, Bureau vandervorm – bewust met kleine v – bedacht en ontwierp de vergaderzalen, overleg- en lesruimtes. Begin 2020 had zijn bedrijf daarvoor al een plan gemaakt. Maar toen brak de coronapandemie uit en sloeg de twijfel toe onder werkgevers. Die laat zich het best samenvatten als: wat moet een bedrijf nog met een kantoor als alle werknemers thuiszitten en elk overleg en elke cursus digitaal kan?

Ook dit bijscholingsinstituut twijfelde. Kon de huur nog opgezegd worden, de opdracht afgeblazen? Meer ondernemingen – zíjn opdrachtgevers dus – hadden hun bedenkingen. Schalkx: „Dat was wel echt even spannend.”

Maar het kantoor werd niet definitief afgeschreven. In plaats daarvan nam de vraag naar de diensten van zijn bureau na de eerste onzekere maanden van de coronacrisis juist toe. Momenteel heeft Schalkx zes mensen in dienst, dat zullen er binnenkort acht zijn. Hij verwacht dat zijn omzet, normaal „tussen de 2,5 en 4 miljoen euro” per jaar, aan de hoge kant zal uitvallen. Elk bedrijf moet immers wel ‘iets’ met de werkplek door corona, of het nu ruimere en veiligere werkplekken zijn, meer overlegruimtes, of de juiste meubels voor thuiswerkers. Ook dat laatste regelt het bureau van Schalkx voor werkgevers.

Bureau vandervorm richt een kantoor in volgens de laatste stedelijke mode: visgraatvloer, zwarte kozijnen, roze stoelen met fluwelen bekleding.

Hij is ervan overtuigd dat een vorm van het kantoor altijd wel zal blijven bestaan. „Mensen zijn nu eenmaal sociaal. Die willen elkaar graag ontmoeten.” Bovendien, zegt Schalkx, komen mensen graag naar kantoor om zo een „duidelijke afbakening tussen werk en privé” te hebben.

Schalkx weet waar hij het over heeft: hij werkt al tientallen jaren in de kantoorbranche. Voor hij zijn eigen bedrijf tien jaar geleden begon, was hij bijvoorbeeld verkoopdirecteur bij kantoormeubelmaker Ahrend. In alle kantoormodegrillen – van het nieuwe werken tot de flexplek – was er altijd één constante: het kantoor zelf.

Samenhopen voorkomen

Met de coronacrisis veranderde het sóórt kantoor waar bedrijven om vragen ingrijpend. Dat is goed te zien op deze, net-opgeleverde, verdieping van het lesinstituut, boven de Utrechtse Bijenkorf. Het is er brandschoon, ruikt nieuw en oogt nog wat kaal – de planten worden pas neergezet op het moment dat de cursisten weer beginnen, in september. Het geheel is ingericht volgens de laatste stedelijke mode: stoelen met fluwelen bekleding, in roze, donkergroen of blauw, een visgraatvloer, zwarte kozijnen.

Voor corona, zegt Schalkx, hadden ze deze ruimte waarschijnlijk volledig „verkamerd”, opgedeeld in allemaal kleine leslokalen. Nu heeft zijn bureau gekozen voor een aantal grote ruimtes, waar het gemakkelijk anderhalve meter afstand houden is. Met de verschuifbare wanden kunnen die dan altijd nog tot kleinere lokalen verbouwd worden.

Elke zaal kreeg een CO 2 -meter. Ook kwamen er een paar kleine vergaderruimtes, met groot televisiescherm, voor eventuele inbellers op afstand.

Nog een gevolg van corona: er is geen centrale kantine of ontmoetingsplek meer. Schalkx gaat voor naar de twee verschillende koffiecorners, elk op een andere hoek van de verdieping. Lange eettafels ruilde zijn bedrijf in voor meerdere kleine ronde tafels, waaraan slechts een paar mensen tegelijkertijd kunnen plaatsnemen. Dezelfde tactiek pasten ze toe bij de zithoeken: steeds maar een paar stoelen bij elkaar. Het moet voorkomen dat mensen op één plek samenhopen, of elkaar op dezelfde gang in de weg lopen.

Eén onmiskenbaar element van het Nederlandse kantoor overleefde de coronacrisis vooralsnog wel.

Voor de pandemie werkte het bureau van Schalkx veel met vastgoedeigenaren. Die vroegen hem meestal hun kantoorpanden ‘verhuurklaar’ te maken, een beetje zoals huizen ook worden opgepimpt voordat ze op Funda verschijnen. Maar de vastgoedmarkt kwam door de coronacrisis „helemaal stil” te liggen.

Systeemplafond

Daartegenover staan de nieuwe klanten die nu met allerhande coronavragen aankloppen. Bedrijven waarvan het merendeel van de werknemers nog altijd thuiswerken, en die nadenken over (het nut van) hun kantoorruimte. Het eerste wat Schalkx dan vraagt, vertelt hij: „Is het een kostenbesparing of wil je daadwerkelijk de manier van werken veranderen?” Want bedrijven die niet hoeven bezuinigen, zal hij nooit adviseren om het aantal vierkante meters terug te brengen. „Zeker niet als het aantal mensen dat er werkt gelijkblijft.” De „synergie” die tussen collega’s op kantoor ontstaat, is volgens hem zo belangrijk dat een bedrijf dat mogelijk moet blijven maken.

Bij de ict-bedrijven onder zijn klanten ziet Schalkx al nadrukkelijk de wens ontstaan om het kantoor meer als „een clubhouse” in te richten, een kantoor waarin de kantine, bar of andere plekken om samen te komen minstens zo belangrijk zijn als de werkplekken zelf.

Eén onmiskenbaar element van het Nederlandse kantoor overleefde de coronacrisis vooralsnog wel. Schalkx wijst naar boven. Een systeemplafond. „Bijna niemand wil dat. Het is natuurlijk ook niet heel mooi. Maar een mooier plafond mét goede akoestiek is heel duur.”