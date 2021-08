In de kleedkamer gaat het over bitcoins en vastgoed, maar profvoetballers missen financiële begeleiding

Als hij rond vier uur ’s middags bij het trainingscomplex van sc Heerenveen wegreed, belandde Henrico Drost regelmatig in het casino. „Je hebt tijd, je hebt geld. Dus ja, waarom niet?”

Rond de vierduizend euro netto per maand verdiende hij tijdens zijn eerste jaren in het eerste elftal. Net als zijn tweelingbroer Jeroen, met wie hij een appartement deelde. Gingen ze thuis in Kampen nog met hun ouders naar de kerk, in Friesland hoefden ze aan niemand verantwoording af te leggen. „Onze trainer Gertjan Verbeek vroeg soms hoe het ging, maar dat ging niet over financieel gedrag.” Nu is Drost 34 en denkt hij dat meer begeleiding hem bewuster had kunnen maken. „Ik had meer geld opzij kunnen zetten.”

Drost is niet de enige. Spelersvakbond VVCS heeft vastgesteld dat zes op de tien spelers meer financieel advies had willen krijgen gedurende de carrière, op basis van een enquête onder zo’n tweeduizend (ex-) profvoetballers. Bij actieve spelers gaat het om 50 procent, bij ex-profs als Drost om 65 procent.

De enquête hoort bij een scriptieonderzoek aan de Universiteit Utrecht waar de VVCS aan meewerkte. Daarin heeft Wouter Rodenburg onderzoek gedaan naar Nederlandse voetballers en hun financiën, naar aanleiding van alarmerende rapporten uit het buitenland. Afgelopen jaren viel onder meer te lezen dat de helft van de voetballers uit de Engelse Premier League binnen vijf jaar na hun laatste duel failliet is. Eenzelfde percentage zie je bij basketballers uit de Amerikaanse NBA. „Zo’n onderzoek was in Nederland nog niet eerder gedaan”, zegt Ben-Ivar Kolster, financieel coach bij de VVCS.

In december vorig jaar baarde ex-Feyenoord-speler Royston Drenthe opzien toen hij door de rechtbank van Breda failliet werd verklaard. Weg waren de miljoenen die hij bij clubs als Real Madrid had verdiend. Naast een dure levensstijl was dat een gevolg van verkeerde investeringen, waaronder die in een bedrijf in opwarmbekers voor knakworsten. Eerder haalde ex-international Gregory van der Wiel het nieuws nadat een Turkse investeerder hem voor vier miljoen euro had opgelicht. Nog bekender: het mislukte avontuur eind jaren zeventig van Johan Cruijff in de Catalaanse biggenhandel, waardoor hij noodgedwongen weer ging voetballen, in de VS.

Een graantje meepikken

Toch zijn dit uitzonderlijke gevallen. In Nederland hebben de meeste voetballers hun financiën op orde, blijkt uit de enquête. 74,5 procent zegt ‘makkelijk rond te komen’. Van hen ervaart 18 procent stress, 6,6 procent kampt met betalingsproblemen; percentages die ver onder het gemiddelde van Nederlandse huishoudens liggen.

Dat verbaast Kolster niet, voetballers hebben relatief hoge inkomens. In de Eredivisie ligt het gemiddelde op 291.000 euro, hoewel dat wordt opgestuwd door de salarissen bij clubs als Ajax en PSV. Het doorsnee-inkomen op het hoogste niveau bedraagt 132.000 euro. Een niveau lager, in de Eerste Divisie, ligt het gemiddelde- en doorsnee inkomen op 52.000 en 36.000 euro. Dat voormalige spelers weinig financiële problemen kennen, is onder meer te danken aan het CFK-fonds. Hier zetten ze geld weg voor een vijf- tot achtjarig ‘voetbalpensioen’ na hun carrière. Geld waarmee ze de weg naar een nieuwe baan kunnen overbruggen.

Wat Kolster een opmerkelijker uitkomst vindt, is de 58 procent die zegt financiële begeleiding te hebben gemist. Waar dat aan ligt? Deels aan de voetballers zelf. Zij zijn wantrouwend, houden mensen op afstand. „Ze hebben vaak het gevoel dat anderen aan hen willen verdienen en vertrouwen in sommige gevallen helemaal niemand.”

Dat gold ook voor Henrico Drost, tegenwoordig zaakwaarnemer. Toen hij nog voetbalde – na Heerenveen speelde hij nog bij onder meer RKC en Excelsior – kreeg hij soms het gevoel dat mensen „een graantje wilden meepikken”. Dat varieerde van gratis wedstrijdkaartjes tot goede investeringen. „Zelf ben je vanaf je veertiende, vijftiende altijd met voetbal bezig geweest. Heel veel van de wereld erbuiten weet je niet. Naar wie luister je dan wél en naar wie niet? Ik hield mijn kring klein. Nu denk ik: misschien was financieel advies toch niet zo gek geweest.”

Via (online) presentaties wil de VVCS voetballers beter bijstaan op dit vlak. Ook kunnen ze voor persoonlijk advies terecht bij financieel coach Kolster. Bij zijn vorige baan, als directeur van het CFK-fonds, had hij amper tijd voor zulke gesprekken. „Spelers belden regelmatig of ze langs mochten komen. Vervolgens gooiden ze alles op tafel: hypotheekdocumenten, belastingaangiften. Sommigen zaten in tranen voor me. Bleken ze hun geld aan de verkeerde te hebben toevertrouwd. Mijn doel is spelers te helpen om zichzelf te helpen.”

Henrico Drost (rechts) als spelers van sc Heerenveen. Foto Koen Suyk/ANP

Uit de VVCS-enquête blijkt ook dat voetballers zich op financieel gebied vaak laten informeren door teamgenoten. En dat valt volgens Kolster samen met een andere trend: dat het in de kleedkamer steeds vaker gaat over beleggen, onder meer in bitcoins en vastgoed. Afgelopen week nog maakte ex-international Ryan Babel de tongen los met een video waarin hij zijn nieuwe verdienmodel uit de doeken doet. De Rolex om zijn pols? Die had hij verkregen door te investeren in vastgoed, verklaarde Babel, om vervolgens uit te leggen hoe hij per woning 8.100 euro „passieve winst” maakt. En dat „geintje”, zoals Babel het noemde, herhaalt hij dan nog „vijftig keer”.

Kolster: „De suggestie wordt gewekt dat als je maar slim genoeg met je geld omgaat, je het zo verdubbelt. Alsof geld gratis is. Dat vind ik gevaarlijk.”

Geen club, geen inkomsten

John Goossens (33) blijft liever op de achtergrond. De speler van ADO Den Haag richtte vorig jaar met twee compagnons het bedrijf Fuse Sports op, waarmee ze voetballers persoonlijk financieel advies geven. „Over geld praten vond ik altijd taboe”, zegt hij. „Ik dacht: zolang ik maandelijks wat overhoud, heb ik het goed voor elkaar. Ik heb nooit bedacht wat ik er nog meer mee kan doen.”

Toen hij in 2018 terugkeerde van zijn periode bij Chicago Fire in de VS, had Goossens geen club, en dus ook geen inkomsten. Tijdens een gesprek bij een deskundige over het aanpassen van zijn hypotheek, kwam hij tot de conclusie dat hij zo’n gesprek veel eerder had willen voeren tijdens zijn inmiddels twaalfjarige profloopbaan. Met dezelfde expert begon hij het bedrijf.

Als financiële planners willen ze spelers meer inzicht bieden. De een maken ze bekend met de wereld van het beleggen én de risico’s ervan, de ander helpen ze bij hypotheekafsluitingen of budgetteren. „Veel geld uitgeven is een valkuil in de voetbalwereld”, zegt Goossens. „Je ziet teamgenoten soms vaker dan je familie en onbewust steek je elkaar aan. Misschien ook omdat er een bepaald verwachtingspatroon heerst. Ik heb weleens bij teamgenoten gedacht: hoe kun jij nou in zo’n auto rijden?”

Zelf is hij ook makkelijk geweest, zegt hij. Een dure auto, nóg een vakantie. „Dat bewustzijn heb je niet meteen. En daar willen we spelers bij helpen. Ze hoeven van ons echt niet elke euro om te draaien, maar het is wel goed om te weten wat de opties zijn.”