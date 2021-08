‘Ik sprak cassettes in voor mijn vriendin’

Naam Dorchess de Koning (40)

Woont in Rotterdam

Is projectcreator en trainer

‘Mijn eerste cassettespeler was een draagbare Philips D6410, een zwart apparaat ter grootte van een flink boek met een rode recordknop. Ik gebruikte hem in 1986, toen ik zes was. Ik heb als kind negen jaar in het noorden van Thailand gewoond met mijn ouders, die vluchtelingen uit Laos hielpen.

„Omdat ik destijds mijn ouders’ muzieksmaak nogal duf vond, draaide ik als kind de Lekturama Luistersprookjes grijs, sommige delen ken ik nog steeds uit mijn hoofd. Ook nam ik liedjes op van de radio. Eerst noord-Thaise Isan-muziek, later als tiener meer popmuziek en hardrock. We mochten niet vloeken thuis, dus ‘bliepte’ ik de vloeken uit liedjes, door de rec-knop even in te drukken als er grove tekst voorbijkwam.

„Ik gebruikte de cassettespeler vooral veel na mijn twee jaar kostschool in Maleisië. Je moet je voorstellen dat je op kostschool je ouders niet hebt en dus bent overgeleverd aan de verzorgers en andere kinderen, dus je gaat je snel hechten aan iemand. Ik raakte bevriend met een Brits meisje, Stephanie, met wie ik veel in de oerwoudtuin van de school speelde. Toen ik na twee jaar vanwege mijn gezondheid niet meer daar naar school kon, misten we elkaar verschrikkelijk. Bellen was onmogelijk en iemand van zes schrijft nog niet zo snel. Toen we samen op school zaten, hadden we lange gesprekken en speelden we hele rollenspellen. Ik bedacht toen dat het leuk was om bandjes in te spreken en naar Stephanie te sturen. Best wel vindingrijk voor zo’n jong kind, besef ik nu ik het zo vertel.

„We vertelden verhalen, zongen liedjes en ik las voor uit een groot weetjesboek over de natuur, we waren echte natuurfreaks. Ik deed mijn best alles zo wetenschappelijk mogelijk te zeggen, dat was ongelofelijk schattig. Als het einde van het bandje naderde, zag je een stuk transparante tape. Dan wist je: ik moet nu mijn zin afronden, want ik wilde niet dat de cassette eindigde met een halve zin. Dan ging ik wat sneller praten.

„Zo vulde ik de fysieke afwezigheid op met geluid. Soms voelde het alsof het cassettebandje met mij aan het spelen was, ik verheugde me dan dat zij het zou luisteren op haar walkman. Zij reageerde dan met een andere cassette of sprak de ommezijde in. Ik heb alle bandjes nog en heb nog steeds contact met Stephanie.

„Terug in Nederland bleef het cassettebandje nog lang een grote rol in mijn leven spelen. Met mijn broer spraken we hoorspelen in en deden we de sketches van Ome Henk na. Ik vind het mooi dat podcasts zo populair worden. Voor mij is dat een opvolger van het zelf cassettebandjes inspreken.

„Het heeft lang geduurd voor ik op de CD ben overgestapt, die waren aanvankelijk best duur. Toen ik ouder was en in Azië reisde, kon je daar populaire albums kopen die gekopieerd waren op cassettebandje – piraterij dus. Dan gaf je die in de bus met de backpackers aan de chauffeur en werd die onderweg gedraaid.

„Ik vind het bewaren van de cassettebandjes van toen leuk als archief, je kunt terugreizen naar het verleden. De cassette heeft een heel andere, specifieke klank. Ik heb zelf nu twee kinderen en heb ze een paar bandjes laten horen. Bijzonder dat zij konden horen hoe ik als meisje klonk. Mocht ik oma worden, dan hoop ik stiekem dat ik later ook de kleinkinderen mijn schattige stemmetje als zesjarige kan laten horen.”