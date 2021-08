‘Het haar zit nu veel losser’

Marja Bosch (47), eigenaresse van kapsalon B Yourself, praat nog sneller dan ze knipt. Met een schaar of föhn in de hand wervelt ze op sneakers rond de klant, die voor haar plaats heeft genomen in de leren draaistoel. De handen met rood gelakte nagels woelen door het haar.

Kapsalon B Yourself zit aan De Brink, het dorpsplein van Den Ham, een brinkdorp met nog geen zesduizend inwoners in Overijssel. De kleuren van het interieur zijn warm. De sfeer ook. Je kunt er sieraden en parfum kopen, en houten bordjes met „Geluk zit ‘m in het zonnetje” en „Geniet!”. De beste versie van jezelf zijn, dát is wat Bosch voor haar klanten wenst. „Ik wil dat iedereen met een goed gevoel de deur uitstapt.”

Over deze serie Elke kapsalon heeft een eigen karakter met bijbehorende klantenkring. NRC bezoekt er deze zomer vier. 1: Kapsalon B Yourself in Den Ham in Overijssel Volgende aflevering: Tilburg.

Vandaag werkt Bosch met twee kapsters. De meeste klanten zijn dorpsbewoners. Bosch kent hun haar en kent hen. Af en toe stapt een toerist binnen. Dat is leuk, zegt ze, want dat is iets nieuws. Aftasten. Wat wil iemand precies?

Overdag zijn de meeste klanten vrouw. Dames op leeftijd willen het haar gekleurd, en dan komt het aan op de juiste tint. Steeds vaker, zegt Marja, kiezen ze voor gewoon, natuurlijk grijs. „Eventueel kan je het grijs een tikje geven met een glansspoeling. Dat kan heel chique staan.”

Voor een damesknipbeurt staat veertig minuten, voor de heren dertig. De extra tijd voor de vrouwen is voor overleg. Volume, kleur, boblijn of in laagjes – het wordt nauwkeurig besproken. Mannen zijn anders. Die zeggen: „Er zit van vier weken op. Dat er graag weer af.”

Vandaag zit als eerste Piet (80) in de stoel: „Hoe wil je het hebben, Piet? Op Jozefien haar manier?”

Piet lacht. „Ja. Jozefien vond ook dat ik moest gaan.”

Bosch: „Zullen we je haar even wassen, Piet?” Ze lopen naar de wasbakken.

„Lig je lekker Piet?”

„Ik lig best.”

Piet vertelt over de olympische sporten die hij op televisie keek. Hij zit dan in de serre. Alleen, toen het laatst zo regende, begon het opeens te lekken. Bosch knikt naar hem via de spiegel. „Fiets je nog met Gerard?”

„Nee, die heeft een elektrische fiets gekregen. En een nieuwe knie. Én een nieuwe heup. Jozefien heeft trouwens ook een elektrische fiets, nu. Ik kan haar nog wel bijbenen, maar dan moet ze niet harder dan dertig.”

Bosch knipt voorzichtig zijn wenkbrauwen. „Klaar! Zou Jozefien tevreden zijn?”

„Vast wel”, roept Piet en springt op.

Kapster Marja Bosch: „Ik wil dat iedereen met een goed gevoel de deur uitstapt.” Foto Simon Lenskens

Geen gekkigheid

De volgende klant zit al klaar. Een oudere dame. Zij wil alleen geknipt worden en verder geen gekkigheid. Haar zoon wacht buiten, die wil ze niet te lang laten staan. Indy (15), de dochter van Marja Bosch, heeft haar koffie met een koekje gebracht op een houten plateautje.

Bosch zit al dertig jaar in het vak. Ze is een boerendochter uit Balkbrug, maar het boerderijleven zag ze niet zitten. Ze ging naar de kappersopleiding in Zwolle. Op haar zestiende begon ze als stagiaire bij een kapsalon in Nieuwleusen, een paar jaar later had ze een eigen salon in Den Ham. Het was de tijd dat mannen bovenop een permanentje hadden. En dan nog coupe soleil erin. Of een matje in de nek. Bosch: „Dat kun je je niet meer voorstellen.” Dames kwamen soms wel twee keer in de week voor een föhnbeurt. „Het haar moest strak in model. Net als koningin Beatrix. Nu is dat veel losser.”

Voor mannen wordt per knipbeurt dertig minuten uitgetrokken, voor vrouwen veertig minuten. Foto Simon Lenskens

Het was ook de tijd dat meisjes naar de kapsalon kwamen voor een kort kapsel. Van bob tot stekeltjes. Haar van jongedames werd soms paars, blauw of geel geverfd. „Meisjes en jonge vrouwen dragen hun haar tegenwoordig allemaal lang. En allemaal een spijkerbroek, sneakers en leren jasje. Ze komen hier hooguit om wat bij te punten.”

Om half zes eten de kapsters pizza die Indy heeft besteld bij de buren: pizzeria-grill La Plaza. In de avond komen vooral mannen. Drie wachten er – in werkkleding en met werkschoenen. Stefan (23), een goedlachse stukadoor, is eerst. Kapster Annemiek knipt hem. „Zoals vorige keer?”

„Zoals vorige keer.”

Hij kan er niet tegen als zijn haar niet goed zit, zegt hij later. Als hij zo klaar is, gaat hij nog twee uurtjes aan het werk. „Nog eventjes een keukentje afmaken.”

Hij heeft straks vakantie. Hij gaat niet weg, maar had wel kaartjes voor festivals. Welke? „Decibel Outdoor.” En Vroeger Was Alles Beter, aangeprezen als het festival met de beste hardstyle-classics. Hij schiet in de lach.

„Later wordt het misschien ook weer beter. Ik wil met Kerst een cruise gaan doen.”