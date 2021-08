Heerlen vindt dat het recht heeft op DSM: ‘Het is een teken van solidariteit’

Terwijl het water van Geul, Roer en Maas op 15 juli in Limburg tegen én over de oevers klotste, kondigde DSM aan zijn hoofdkantoor te verplaatsen van Heerlen naar Maastricht. Het chemieconcern vindt zijn huidige pand te groot en niet duurzaam genoeg. Een voormalige bioscoop en de aanpalende monumentale ambachtsschool in stadsdeel Wyck zijn uitverkoren als de nieuwe stek.

Met wat gefronste wenkbrauwen zal DSM daarbij wel rekening hebben gehouden. Maar zoveel ophef? De verhuizing – over slechts 25 kilometer – was beladen, helemaal omdat de gemeente Maastricht en de provincie Limburg in het geheim elk 1,75 miljoen euro steun hadden toegezegd. De commotie hield wekenlang aan.

Afgelopen vrijdag liet DSM weten toch naar Maastricht te gaan, maar af te zien van de subsidies. Het imago van geëngageerd bedrijf „dat vanuit wetenschappelijke basis actief is op het gebied van gezondheid, voeding en duurzaam leven” is meer waard dan die paar centen. DSM wil „het leven van mensen mooier maken”.

Een echte elite

Misschien had DSM na 15 juli op meer enthousiasme gerekend. Het had ook aan verhuizing naar de Amsterdamse Zuidas gedacht, en aan Zwitserland (omgeving Basel). Nu bleef het hoofdkantoor in elk geval behouden voor Zuid-Limburg. Andere multinationals toonden eerder bij beslissingen over hoofdkantoren dat ze zich weinig gelegen lieten liggen aan historische sentimenten: de burelen van Philips gingen van Eindhoven naar Amsterdam, AkzoNobel en Arcadis verruilden Arnhem voor de hoofdstad.

Maar denken als één regio is niet het sterkste punt van Zuid-Limburg. Het flink verstedelijkte gebied (zeshonderdduizend inwoners op 660 vierkante kilometer) telt zestien gemeenten en – dus – minstens zoveel deelbelangen. „Kerktorendenken” noemde voormalig gouverneur Léon Frissen (CDA) dat. De Duitser Martin Paul, voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Maastricht, sprak van „Limburgs balkanisme”. Tegen die achtergrond steekt het in ieder geval in Heerlen dat daar blijven voor DSM kennelijk geen optie was en in het geheim met Maastricht werd gesproken.

Misschien had DSM na 15 juli op meer enthousiasme gerekend

„Blijven is duurzamer en vastgoed is hier goedkoper”, zegt Ron Meyer, fractievoorzitter van de SP, de grootste partij in de Heerlense gemeenteraad. „Het zou ook een teken van solidariteit zijn. Twee derde van de stad is hier aangemerkt als aandachtswijk. Voor de balans is het dan fijn ook een elite te hebben. Een echte elite, die solidair is en zich een verantwoordelijke voorhoede toont.”

Overleden door stoflongen

Bij de verhuisplannen van DSM speelt oud zeer uit de tijd van de mijnsluitingen. DSM (Dutch State Mines) komt voort uit de oude Staatsmijnen, die in 1902 met een kantoor in Heerlen neerstreken, toen vanwege de kolenwinning een snelgroeiende boom town. De plaatselijke welvaart dankzij de delfstoffen was eindig; in 1965 kondigde toenmalig minister van Economische Zaken Joop den Uyl (PvdA) het slot van het steenkolentijdperk aan. Maar hij verzekerde: „Geen mijnsluiting zonder redelijk perspectief op vervangende werkgelegenheid.”

Dat bleek nog lastig. Bovendien kwamen veel van de miljarden guldens overheidssteun niet in de mijnstreek zelf terecht, maar net daarbuiten: zie de autofabriek in Born en een universiteit in Maastricht.

Schachten en andere gebouwen in de Mijnstreek werden snel gesloopt. De 135 meter hoge Lange Jan, een beeldbepalende schoorsteen van de mijn Oranje-Nassau I in Heerlen, viel bij het opblazen – bijna symbolisch – de verkeerde kant op.

Het DSM-hoofdkantoor is nu zo’n beetje het laatste wat Heerlen uit het mijnverleden rest. Alleen dat al maakt volgens tegenstanders van de verhuizing dat het bedrijf een ereschuld heeft. Het werd volgens hen rijk over de ruggen van mijnwerkers. Die hadden na de sluitingen moeite weer werk te vinden. Velen raakten invalide of overleden door stoflongen.

In Heerlen werd in 1975 de schoorsteen ‘het Lang Lies’ opgeblazen. Foto Nationaal Archief

Verraad aan alle bloed, zweet en tranen, noemde Meyer het, voorafgaand aan een demonstratie bij het DSM-hoofdkantoor op 21 juli. Hij hoopte – vergeefs – op een antwoord van Edith Schippers, directeur van DSM Nederland, op deze vraag: „Waarom ze als een dief in de nacht de Mijnstreek wil verlaten en daar ook nog eens miljoenen gemeenschapsgeld voor wil ontvangen?” Hoewel slechts zo’n honderd mensen de demonstratie bijwoonden, bleef het vuurtje op sociale media en in de regionale pers branden. Dagblad De Limburger plaatste woedende ingezonden brieven. Ook in landelijke media en in de politiek klonk gemor over DSM.

Overheidsgeld

Bedrijven lokken met overheidsgeld, zoals nu Maastricht en provincie deden, is niet ongebruikelijk. Maar DSM had gewaarschuwd kunnen zijn. Alle gedoe rondom Unilever, waarvoor het kabinet-Rutte III de dividendbelasting wilde schrappen om – uiteindelijk vergeefs – het hoofdkantoor voor Nederland te behouden, was een voorteken. Inmiddels liggen internationaal ook andere gunstige fiscale regels voor bedrijven onder vuur.

Het DSM- hoofdkantoor is zo’n beetje het laatste wat Heerlen uit het mijnverleden rest

De communicatie van DSM droeg evenmin bij aan het sussen van de gemoederen. Eerst kreeg de pers te horen dat het geld van provincie en gemeente niet doorslaggevend was voor het besluit naar Maastricht te verhuizen. Daarna was de boodschap dat het geld hielp de businesscase acceptabel te maken: verbouwen in Maastricht was duurder dan vestigen op de Zuidas. Vorige week nog, toen DSM een halfjaarwinst van een miljard euro presenteerde, dreigde het met ‘heroverweging’ van de verhuisbestemming als de 3,5 miljoen euro steun voor ‘Maastricht’ zou uitblijven.

En nu ligt het weer helemaal anders. Hoe dat zo kon komen en wie het besluit uiteindelijk heeft genomen, is onduidelijk. DSM weigert een nadere toelichting op het besluit dat het vrijdag bekendmaakte.

Een tikkie

De komende tijd likken de diverse partijen hun wonden. Het imago van DSM als maatschappelijk betrokken bedrijf heeft – zeker in Nederland – een deuk opgelopen. De gemeentelijke samenwerking in Zuid-Limburg, hoeveel cruciale dossiers Heerlen en Maastricht ook delen, zal nog wel even moeizaam blijven.

Lees ook: Het jaar - en de top - van DSM heeft twee gezichten

Bij de felste agitator tegen financiële steun voor de verhuizing van DSM heerst triomf. Ron Meyer twitterde: „YES! Geweldig nieuws. David kan dus van Goliath winnen. De 1e slag is gewonnen.” Ook plaatste hij een tikkie, een link om geld over te maken, voor burgemeester Penn en commissaris van de koning Remkes. Of ze Heerlen, graag nog voor 9 september, 3,5 miljoen euro willen betalen.

Volgens de SP-voorman is dat bedrag een beginnetje, „of DSM moet in Heerlen blijven”. Dat lijkt niet haalbaar. Meyer: „Dat zeiden ze over intrekking van de subsidies ook.” Volgens hem is de actiebereidheid groot, vooral onder jongeren. „Ze zijn klaar met de asociale houding van grote bedrijven.”

De deadline van 9 september voor het tikkie is geen toeval. Op die datum stond al een vergadering van Provinciale Staten van Limburg over de subsidie voor DSM gepland. Die bijeenkomst is nu toch gehandhaafd. Hetzelfde geldt voor de demonstratie tegen de verhuizing die SP en PvdA al eerder hadden aangekondigd.