Groeien kan ForFarmers alleen buiten Europa

We moeten minder vlees eten, minder CO 2 en stikstof uitstoten, en de veestapel bij voorkeur halveren om die klimaatdoelen te halen. Ga er maar aan staan, als boer in deze tijd. Of als veevoederbedrijf, zoals ForFarmers uit Lochem. Ooit ontstaan uit lokale coöperaties van boeren, nu al vijf jaar een beursgenoteerd bedrijf met een beurswaarde van bijna 500 miljoen. Het aandeel tikte half 2018 nog bijna 12 euro aan, maar daarna ging het bergafwaarts. Sinds half 2019 schommelt de waarde van het aandeel tussen de 4 en 6 euro.

„De lage waardering maakt een aandeel ForFarmers eigenlijk heel aantrekkelijk”, zegt Fernand de Boer, analist bij DeGroof Petercam. Want met de balans van het bedrijf is weinig mis: een goede kasstroom, nauwelijks schulden. „Maar vanwege de groeivooruitzichten is het toch niet zo eenvoudig. De markten waarin ForFarmers opereert, staan enorm onder druk.”

‘Farmer unfriendly’, noemt analist Eric Wilmer van ABN Amro-Oddo BHF de Europese regelgeving op dit moment. En dat is ongunstig als je, zoals ForFarmers, uitsluitend opereert in Nederland, België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Polen. De grootste concurrenten, veevoederbedrijven De Heus en Agrifirm, zitten ook in landen buiten Europa, bijvoorbeeld in Azië. Dat is een veel aantrekkelijkere markt, vanwege de bevolkingsgroei en toenemende vleesconsumptie. „Uitbreiding buiten Europa is een strategie waar ForFarmers ook op wil inzetten”, zegt Wilmer, „maar vooralsnog lukt dat niet.”

Ook de coronapandemie had invloed op de resultaten van ForFarmers, met name in de Poolse tak die grotendeels draait om levering van kippenvoer. „Polen is een belangrijke kippenleverancier van Europa, en ForFarmers is een van de grote voedselfabrikanten voor die kippenboeren”, zegt De Boer. Door lockdowns viel een deel van de vraag naar voedsel weg – bijvoorbeeld van de horeca. „Bij kippen is de cyclus vrij kort, dus het wegvallen van vraag werd snel gevoeld in de hele keten.”

Maar er speelt meer. Twee jaar geleden incasseerde het bedrijf een miljoenenverlies door een inkoopmisser. Anticiperend op verwachte prijsstijgingen sloot ForFarmers voor een langere periode contracten af voor de inkoop van graan. Tegen de verwachtingen in daalden de grondstofprijzen ineens sterk. Concurrenten konden daarop inspelen, waardoor ForFarmers zich genoodzaakt zag toch maar te leveren tegen lage opbrengsten en de verliezen voor eigen rekening te nemen.

ForFarmers paste het inkoopbeleid aan. Desondanks kwam het bij de presentatie van de kwartaalcijfers dit voorjaar opnieuw met een mededeling over nadelige contracten in Duitsland „die in de komende maanden nog tijdelijk van invloed zijn” op de resultaten. Hoewel het om ‘slechts’ 4 miljoen gaat, is het geen situatie waar beleggers van opveren. De daling van de koers na de mededeling „toonde duidelijk de frustratie van aandeelhouders, na opnieuw een kwartaal met een negatieve verrassing”, schreef Wilmer namens ABN Amro-Oddo BHF in een beursbericht.

Waar liggen de kansen voor ForFarmers? Naast uitbreiding naar groeimarkten buiten Europa ziet De Boer potentie op het gebied van zogeheten ‘nutritionele oplossingen’. Veevoer kan een belangrijke rol spelen bij het optimaliseren van bijvoorbeeld melkveehouderijen. Zo kan tegenwoordig een uitgebalanceerd dieet voor koeien ervoor zorgen dat de dieren gezond zijn en tegelijkertijd zoveel mogelijk melk geven. Door nieuwe technologie zal ForFarmers steeds beter advies kunnen geven en maatwerk leveren aan boeren, in plaats van alleen een product te verkopen.

Vrijdag presenteert ForFarmers de halfjaarcijfers. De analisten zijn eensgezind: ze verwachten geen spectaculaire resultaten.