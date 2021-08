Griekse premier biedt excuses aan voor schade door bosbranden

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis heeft maandag in een toespraak op televisie excuses gemaakt voor de schade als gevolg van de bosbranden in het land en beloofde dat „elke gemaakte fout wordt vastgesteld en verantwoordelijkheid wordt toegewezen waar nodig”. Dat melden internationale persbureaus. Ook kondigde Mitsotakis een steunpakket van 500 miljoen euro aan voor mensen die hun huis of ander bezit zijn kwijtgeraakt door de branden. „Zij worden gecompenseerd, en de verbrande gebieden worden herbebost”, zei hij.

De excuses komen na het aanzwellen van kritiek op de Griekse regering in de afgelopen dagen. Veel Grieken vonden de brandweeraanwezigheid niet voldoende. Dimitris Stathopoulos, de voorzitter van de Griekse federatie voor brandweerlieden, zegt tegen persbureau Reuters dat de Griekse brandweer ernstig is verzwakt na tien jaar van overheidsbezuinigingen op openbare diensten. Er moeten volgens hem zo snel mogelijk vijfduizend nieuwe mensen worden aangenomen.

Buitenlandse hulp

Om de branden het hoofd te bieden, deed Mitsotakis een beroep op hulp uit andere landen. Zeker twintig Europese en Midden-Oosterse landen sprongen bij: bijna duizend brandweerlieden, negen blusvliegtuigen en tweehonderd voertuigen werden naar Griekenland gestuurd.

De bosbranden woeden sinds vorige week dinsdag op meer dan vijfhonderd plekken in Griekenland, volgens de autoriteiten de ernstigste hittegolf in decennia. Temperaturen liepen op tot boven de 45 graden. Alleen al op het eiland Evia, waar een van de grootste branden zich blijft uitbreiden, zijn tweeduizend mensen geëvacueerd.

Ook andere landen in Zuid-Europa worden de afgelopen weken geteisterd door hitte, droogte en branden. Zo woedden ook in Italië en Turkije hevige bosbranden. Vierhonderd mensen moesten vertrekken uit de Italiaanse badplaats Campomarino Lido, aan de Adriatische Zee, vanwege gevaar door de bosbranden. In Turkije vielen tot nu toe acht doden als gevolg van het vuur.