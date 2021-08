Geldproblemen bij mensen in ziektewet door terugvordering uitkeringen

Tientallen mensen die een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid hadden aangevraagd en daar uiteindelijk geen recht op bleken te hebben, moeten maanden aan voorschotten terugbetalen. Dit leidt tot terugvorderingen van tot wel 15.000 euro en in sommige gevallen tot financiële problemen. Dat zegt de landelijke cliëntenraad (LCR), die afgelopen zomer een meldpunt opende voor mensen die hier problemen door ondervinden. Oorzaak voor het probleem is een tekort aan keuringsartsen bij het UWV.

Werknemers die in de ziektewet komen, worden in de meeste gevallen eerst twee jaar lang doorbetaald door hun werkgever. Als iemand daarna niet direct weer terug aan de slag kan, kan diegene een zogeheten WIA-uitkering aanvragen. Een arts van het UWV moet dan beoordelen of deze persoon inderdaad nog steeds arbeidsongeschikt is. Het is de bedoeling dat deze beoordeling wordt afgerond voordat die tweejaarlijkse periode is afgelopen, maar door een tekort aan keuringsartsen komt het geregeld voor dat dit niet op tijd gebeurt.

In afwachting van de keuring krijgen mensen die dat willen alvast een voorschot van het UWV. Als vervolgens bij de keuring blijkt dat ze minder arbeidsongeschikt zijn dan gedacht, kan dat tot een terugvordering leiden. De voorschotten zijn echter in veel gevallen al uitgegeven, aangezien mensen in de wachtperiode niet werkzaam zijn maar wel vaste lasten hadden. Als zij dan van het UWV een rekening van soms wel duizenden euro’s krijgen, kunnen zij dus in de financiële problemen komen.

Het UWV bevestigt het probleem. In 2020 werden ongeveer 11.000 WIA-voorschotten uitgekeerd, laat de uitkeringsinstantie desgevraagd weten, waarvan er naar schatting 1.600 volledig of gedeeltelijk moeten worden terugbetaald. Gemiddeld gaat het om een bedrag van rond de 3.000 euro. Volgens de LCR zitten daar mensen bij die een bedrag van 15.000 euro moeten betalen, maar ook personen waarbij het om enkele tientallen euro’s gaat.

Fysieke spreekuren

Het UWV erkent dat deze situatie „vervelend” is voor cliënten, te meer omdat zij geen schuld hebben aan de vertraging. Volgens de uitkeringsinstantie zijn de keuringen tijdens de coronacrisis verder vertraagd, doordat het lastiger was om fysieke spreekuren te organiseren. De uitkeringsinstantie zegt in gesprek te zijn met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, op zoek naar een „passende oplossing”. Daar hoopt het UWV „binnenkort meer over te kunnen vertellen”.

Het tekort aan keuringsartsen is er al jaren maar wordt steeds groter, aldus het UWV. De artsen hebben meer te doen omdat in de verouderende beroepsbevolking meer mensen door ziekte uitvallen. Tijdens de coronacrisis kwam daar het probleem bij dat fysieke spreekuren lastig te organiseren waren.

De LCR signaleerde al ver voor de coronacrisis problemen. Het meldpunt is pas afgelopen zomer opgestart omdat de raad het probleem ziet toenemen en de LCR bovendien denkt dat mensen tegenwoordig steeds meer bereid zijn om aan de bel te trekken. Onder meer door de ophef rond de toeslagenaffaire zouden gedupeerden het gevoel hebben dat er beter geluisterd wordt naar problematiek rond uitkeringen.