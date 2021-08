Franse priester vermoord, vermoedelijke dader bekend bij politie

In het Franse departement Vendée is maandagochtend een priester vermoord. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin bekendgemaakt. Volgens bronnen van internationale persbureaus is de vermoedelijke dader opgepakt en gaat het om een Rwandees die ook in verband werd gebracht met een brand afgelopen jaar in de kathedraal van de West-Franse stad Nantes.

De 39-jarige Rwandese migrant zou zich later op de ochtend zelf bij de politie hebben gemeld, met de mededeling dat hij een geestelijke heeft vermoord. Wat zich precies heeft afgespeeld in de plaats Saint-Laurent-sur-Sevre in de Vendée is niet bekendgemaakt. Ook het motief voor de moord is onduidelijk. Volgens Bruno Retailleau, senator in de Vendée, bood de vermoorde priester onderdak aan de Rwandees. Darmanin spreekt zijn steun uit voor „de katholieken van ons land” en is onderweg naar de plaats delict.

Het is niet de eerste aanslag in Frankrijk op een geestelijke. In de zomer van 2016 kwam een 84-jarige hulppastoor in Noord-Frankrijk om het leven nadat twee aanhangers van terreurgroep Islamitische Staat zijn kerk waren binnengestormd en zijn keel hadden doorgesneden. Beide daders werden doodgeschoten door de politie.

In november dit jaar werd een Grieks-orthodoxe priester in de stad Lyon neergeschoten, ditmaal niet met een terroristisch motief. De 40-jarige verdachte verklaarde dat het om een wraakactie ging; de priester had een affaire met zijn vrouw. De 52-jarige priester raakte destijds zwaargewond en in coma, waar hij na enkele dagen weer uit ontwaakte.