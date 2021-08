in

‘Vanaf maart 2020 had ik ineens drie uur per dag over. Eerst reisde ik dagelijks vanuit mijn woonplaats Dongen naar de TU Delft, waar ik Industrial Design Engineering studeer. Dat is een tocht van anderhalf uur met het openbaar vervoer. Maar door de thuisstudie viel die reistijd weg.

„Ik besloot de vrijgekomen tijd te gebruiken om een bedrijf als graphic designer te beginnen. In pauzes en de avonduren begon ik met zelfstudie: ik kocht boeken, deed cursussen en keek online video’s. Helemaal blanco begon ik niet: ik werk al langer met grafische computerprogramma’s en vond het altijd al leuk om creatief bezig te zijn.

„In het begin heb ik veel opdrachten gratis of tegen een laag tarief gedaan. Het is geen gemakkelijke markt. Iedereen die weet hoe Adobe werkt, kan zichzelf aanbieden als graphic designer. Ik werkte voor vrienden en familie en bood mijn diensten aan op een wereldwijd online freelancersplatform.

„Inmiddels ben ik 10 tot 15 uur per week aan Bakx Design kwijt. Ik ontwerp vooral logo’s en huisstijlen, zoals flyers, visitekaartjes, websites en banners. Mijn klanten zijn vooral beginnende ondernemers. Ik probeer me te onderscheiden door goede service en veel contact met mijn klanten.

„Daarnaast heb ik ook een bijbaantje, in de bediening van een restaurant in Dongen. Dat doe ik meestal één dag per week. Ik doe dat niet zozeer voor de inkomsten, maar vooral voor het contact met collega’s en gasten.”

uit

‘Ik geef geen grote bedragen uit. Als ik iets duurs wil kopen, denk ik eerst altijd goed na: heb ik dit echt nodig? Een beetje luxe is niet verkeerd, maar er is wel een verschil tussen luxe en overbodigheid. Als ik heb besloten dat ik een grote aankoop ga doen, doe ik eerst uitvoerig onderzoek. Bij een nieuwe telefoon kijk ik bijvoorbeeld naar de prijs en de kwaliteit en vergelijk ik verschillende aanbieders.

„Doordat ik nog thuis woon, heb ik geen woonlasten en geef ik weinig uit aan boodschappen. Mijn ouders betalen mijn zorgverzekering, en de zorgtoeslag mag ik zelf houden. Daardoor lukt het me prima om rond te komen van het geld dat ik verdien met mijn werk in de horeca. Alles wat er bij mijn bedrijf binnenkomt, laat ik voorlopig op de zakelijke rekening staan. Dat geld gebruik ik alleen als ik zakelijke kosten heb.

„Mijn eigen uitgaven bestaan vooral uit studiekosten. Daarnaast ben ik nog wat kwijt aan abonnementen, horeca en kleding. En aan het onderhoud van mijn twee schildpadden, die ik al 16 jaar heb. Maar dat zijn ook niet de hoogste kosten: eens in de zoveel tijd koop ik een grote zak voer. Daar doen ze maanden mee.”

Netto-inkomen: 1.750 euro, waarvan voor designwerk 1.200 euro, horecawerk 400 euro, zorgtoeslag 105 euro. Vaste lasten: Studie (collegegeld, boeken 180 euro), sportschool (50 euro), auto (45 euro), boodschappen (30 euro), kleding (25 euro), telefoon (13 euro), abonnementen (Netflix, YouTube Premium 12 euro), voer voor schildpadden (5 euro). Sparen per maand: 300 euro. Laatste grote aankoop: Grafische laptop en tekentablet (1.450 euro, zakelijk).