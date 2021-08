Doping Doodnormaal #1: Het Adoniscomplex

De 23-jarige Jordi is onzeker over zijn lichaam en besluit anabolen te gebruiken. Die spuit hij acht weken lang in zijn been. Zijn spieren groeien en hij krijgt er twaalf kilo spieren bij. Maar dan gaat het mis.

In de driedelige serie ‘Doping Doodnormaal’ duikt verslaggever Camil Driessen in de wereld van anabolen. Hij spreekt met gebruikers, onderzoekt de werking, duikt in de illegale handel en ontleed de trend. Want: hoe normaal is dopinggebruik in Nederland?

In de eerste aflevering gaat Camil langs bij een gebruiker en bezoekt hij de Anabolenpoli. Wat doen anabolen met je lichaam? En waarom willen jonge jongens zo’n gespierd lichaam?

Dit is aflevering één van Doping Doodnormaal, een serie van NRC Vandaag.