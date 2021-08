Bijzondere Zomergast Sevdaliza had één mankement: ze kon niet vertellen

De Iraans-Nederlandse popzangeres Sevda Alizadeh (Teheran, 1987) was profbasketballer en debuteerde in 2017 als zangeres met het album Ison. Sevdaliza maakt aan triphop gelieerde, alternatieve electronische muziek. Haar hermetisch poëtische teksten gaan vaak over depressie, angsten en pijn. Vorig jaar verscheen haar tweede album Shabrang.

Sevdaliza streeft naar „het grandioze” en zij is ook een grandioze artiest. De Iraans-Rotterdamse popzangeres is een intrigerende, bewonderenswaardige verschijning, opvallend groot, mooi gezicht, geflankeerd door twee zorgvuldig gestileerde haarslierten. Op haar vijfde kwam ze als vluchteling uit Iran, sinds haar vijftiende zorgt ze voor zichzelf, ze was profbasketballer en werd internationaal bekend met droomduistere alternatieve electropop en sterke videoclips. Een bijzondere Zomergast dus. Sevdaliza heeft echter één mankement: ze kan niet vertellen. Hierdoor werd deze uitzending van Zomergasten een hele lange avond.

De artiest drukte zich moeizaam uit, in abstracties en algemeenheden („Er zijn heel veel dynamieken”) waarbij ze geregeld de verkeerde woorden koos. Zo zei ze dat ze lange tijd handelde uit „vergeldingsdrang”. Intrigerend, denk je dan: vertel, wraakgodin, vertel. Helaas bedoelde ze gewoon ‘geldingsdrang’.

Lees ook: Wie is Sevdaliza - de jonge vrouw uit Rotterdam die op eigen kracht wereldberoemd werd?

Gelukkig heeft Sevdaliza wel goede ogen en een exquise smaak: ze liet beelden zien van een wonderlijke schoonheid die je zelden op tv ziet. Zoals de fragmenten uit de vijf uur durende, experimentele film River of Fundament (Matthew Barney, 2014) en de video-installatie Voir la mer (Sophie Calle, 2019) waarin we het gezicht zien van een Turkse man die voor het eerst de zee heeft gezien. In de keuze van de zangeres zat vreemd genoeg veel meer film en beeldende kunst dan muziek. We kregen wel een prachtige improvisatie te zien van de Amerikaanse zanger Bobby McFerrin en de Kameroense jazzbassist Richard Bona. Wat geluid betreft was Voir la mer trouwens ook indrukwekkend: minutenlange stilte.

Ziel en zaligheid

Helaas drijft Zomergasten allang niet meer op de uitgekozen beeldfragmenten. Het is vooral een heel lang interview waarin een wijs of geleerd mens in een betoog iets vertelt wat we nog niet wisten, of waarin een beroemdheid zijn ziel en zaligheid op tafel legt. Nieuwe inzichten had Sevdaliza niet te bieden, ziel en zaligheid ook niet. Het zelfportret moest de kijker er zelf uit destilleren.

Het meest tekenend was het fragment waarin de tennisster Serena Williams tijdens de US Open haar tennisracket kapot slaat, de scheidsrechter uitmaakt voor ‘leugenaar’ en ‘dief’, en mede daardoor verliest op strafpunten. Sevdaliza identificeerde zich met de Amerikaanse tenniskampioen die zoveel tegenwerking heeft overwonnen. Als vrouw word je niet serieus genomen, zo ervoer zij, en moet je extra hard schreeuwen om iets gedaan te krijgen. „Ik denk dat het voor vrouwen niet mogelijk is om lief en aardig de top te bereiken.” Reden voor haar om zoveel mogelijk zelf te doen, op haar strepen te staan, en om snoeihard te werken.

In Voir la mer (2019) van Sophie Calle zien Turkse mensen voor het eerst de zee. Beeld Sophie Calle

Zo leerden wij dat de zangeres jarenlang rond de wereld toerde, en door de het harde werken emotioneel afgestompt raakte. Dit noemde ze haar Lost in Translation-periode. „Ik heb me nooit ergens thuisgevoeld”, zei ze. Dankzij corona kwam hier een eind aan. Door rust, de liefde en een zwangerschap voelde zij zich nu veel beter. Na een fragment uit de Koreaanse speelfilm The Handmaiden (Park Chan-wook 2016) stelde ze: „Vrouwen mogen nooit content zijn. Ze zijn altijd uitgehongerd.”

Componeren en bewegen

Sevdaliza zei dat ze sinds kort ook haar Iraanse wortels onderzoekt, en veel van zichzelf terugvond in die cultuur. Ze liet derwisjen zien – soefi-geestelijken die ronddraaien om een hogere staat te bereiken– en vertelde dat ze vroeger ook beter kon componeren als ze bewoog. Gek genoeg geeft ze niet een veel concreter voorbeeld: in 2016 nam ze het lied ‘Bebin’ op in het Farsi, uit protest tegen het besluit van president Trump om de grenzen te sluiten voor mensen uit onder meer Iran.

Zo bleef de kijker de hele avond snakken naar concrete voorbeelden en verhalen uit haar ongetwijfeld boeiende leven. Opvallend was haar lof voor de Indisch-Amerikaanse investeerder Naval Ravikant, die in een fragment de zin van het leven uitlegde. Wat een eloquentie, vond Sevdaliza. En inderdaad: Ravikant is helder, losjes, en erg concreet. Hij wel. Wie wil weten waarom Sevdaliza zo bijzonder is, kan beter drie uur besteden aan haar muziek en videoclips.

Zomergasten 2021: Rijksbouwmeester Floris Alkemade, schrijver Roxane van Iperen, psychiater Robert Vermeiren, zangeres Sevdaliza (8/8), schrijver Alfred Birney (15/8) en illusionist Hans Klok (22/8).