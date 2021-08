Ministerie stuurt gratis zelftesten op naar huishoudens

NS: 55 procent minder treinreizigers in 2020

Het aantal treinreizigers is in 2020 als gevolg van de coronacrisis met 55 procent gedaald. Dat meldt de NS maandag in de jaarlijkse stationscijfers. Op een gemiddelde werkdag in 2020 werden 591.000 reizen afgelegd. In januari en februari lag het maandgemiddelde nog licht hoger dan in 2019.

Station Schiphol Airport zag de grootste daling van het aantal reizigers. Omdat het vliegverkeer grotendeels stil lag stapten 70 procent minder mensen in en uit bij de luchthaven. Ook de stations Tilburg Universiteit (-66 procent) en Amsterdam Bijlmer Arena (-65 procent) registreerden minder passagiers. De NS wijt dit aan respectievelijk het feit dat de universiteit over ging op online onderwijs en dat de evenementen in de Johan Cruijff Arena en de Ziggo Dome niet doorgingen.

Sinds de versoepelingen van eind mei neemt het aantal treinreizigers weer toe. Begin juli lag het aantal op 53 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019.