Controle op coronabewijs: ‘Hoe was de vakantie?’

Tegen de motorrijders van de marechaussee is gezegd: ga op zoek naar reizigers. Dus speuren ze op de snelweg A67, die België met Brabant verbindt, naar auto’s met vouwwagens, fietsen of gezinnen. Bestuurders van die auto’s zien rode letters oplichten op de grote motoren van de marechaussee: „Politie, volgen.’’ Op een carpoolplaats in Eersel controleren ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport of de inzittenden een coronabewijs hebben.

„Hoe was de vakantie?”, vragen ze Rik van Damme, die met zijn gezin terugkomt uit Frankrijk. Die was goed, zegt hij rustig, en overhandigt paspoorten en zijn telefoon met daarop een QR-code. Hij is gevaccineerd en mag dus doorrijden. „Staande gehouden worden is nooit leuk, maar toch is dit een goede zaak”, zegt hij. „We moeten voorkomen dat we met nog een coronapiek te maken krijgen.”

Twee motoren en een controlepunt

Reizigers die uit een EU-land met de kleurcode geel terugkeren, moeten sinds zondag een coronabewijs kunnen laten zien. Dat betekent: digitaal of op papier aan kunnen tonen dat ze volledig zijn ingeënt, of het laatste halfjaar Covid-19 hebben gehad, of dat ze geen corona hebben. Bij mensen die met eigen vervoer reizen kan het ontbreken van zo’n bewijs leiden tot een boete van 95 euro.

Daarvoor zijn geen intensieve grenscontroles opgetuigd: de marechaussee controleert via steekproeven. Maandag werd er met twee motoren en een controlepunt net over de Belgische grens gecontroleerd, onder het oog van meerdere cameraploegen en journalisten. Er is bewust voor het zuiden gekozen: zowel Frankrijk als België hebben een gele kleurcode.

De controles zijn bedoeld voor de veiligheid van Nederland, zegt woordvoerder Stan Verberkt van de Koninklijke Marechaussee. Maar iemand toegang tot het land weigeren kunnen ze niet, ook niet als er geen coronabewijs overlegd kan worden. „Dan gaan we uit van iemands eigen verantwoordelijkheid dat ze thuis een test doen, maar daar is geen controle op.”

‘Amai, wat een entree’

Niet alleen Nederlanders worden gecontroleerd, ook Belgen die de Nederlandse grens oversteken kunnen aan de kant worden gezet. Als ze daarbij overtuigend aangeven dat ze minder dan twaalf uur in Nederland blijven, hoeven ze geen coronabewijs te laten zien. „Amai, wat een entree”, zegt de 42-jarige Maaike Geypen uit het Belgische Pelt als ze door een motorrijder naar het controlepunt wordt gebracht. Ze wil gebruik maken van de carpoolplek; ze wordt met haar dochter opgehaald om verder te reizen naar een paardensporttraining. Omdat ze voor het vallen van de avond weer terug in België zegt te zijn, hoeft ze geen coronabewijs te laten zien.

Het is opvallend hoeveel mensen alles perfect op orde hebben. In totaal worden er maandag 65 mensen in 26 voertuigen gecontroleerd, niemand krijgt een boete. „We hebben het nieuws ook op vakantie in Frankrijk goed in de gaten gehouden”, zegt de 21-jarige Bart van Leeden, die samen met zijn vriendin wordt gecontroleerd. Ze kunnen allebei aantonen dat ze twee keer gevaccineerd zijn en mogen doorrijden.

Lees ook: Waar is dat coronabewijs goed voor, vragen reizigers zich af

Verwarring over de regels

Toch is er ook bij de controleurs soms verwarring over de regels. Alle inzittenden van een enorme touringcar die vanuit België de grens over kwam, met daarin leden van een kajakclub, moeten uitstappen. De kajakkers, allemaal met mondkapje op, laten hun bewijs van test of vaccinatie zien. Tijdens de controle komt de marechaussee erachter dat ze op doorreis zijn naar Zweden, en dat ze eigenlijk niet gecontroleerd hadden hoeven worden.

En als Nederlanders zeggen dat ze maar kort in België zijn geweest, zijn er geen mogelijkheden om dat te controleren. Tegen het einde van de middag melden drie jonge mannen zich in een minuscuul rood autootje, dat blauw staat van de sigarettenrook. „Wat is jouw naam?”, vraagt de bestuurder aan de controleur. „Waar zijn jullie geweest in België?” vraagt de controleur. Ze hebben een afslag gemist, want ze moesten tanken, is het antwoord. Dat betekent korter dan twaalf uur de grens over, dus hoeven ze niks te laten zien. De bestuurder lacht, met een brandende sigaret losjes in zijn mondhoek, en geeft gas. „Oké, chef, houdoe hè.”