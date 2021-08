Californië worstelt met op een na grootste bosbrand ooit

In het Amerikaanse Californië woedt momenteel de op een na grootste bosbrand in de geschiedenis van de staat. Dat meldt het Californische departement voor natuurbrandbescherming Cal Fire zondag. De brand, genaamd Dixie, strekt zich uit over ruim 1.800 vierkante kilometer en heeft een gebied verwoest zo groot als de provincie Zeeland. Duizenden mensen hebben noodgedwongen hun huis moeten verlaten.

De brand is vernoemd naar de weg waar het vuur bijna vier weken geleden begon in de Feather River Canyon in Noord-Californië. Sinds half juli heeft Dixie verschillende kleine omliggende steden verwoest, waaronder Greenville, een oud mijnstadje 257 kilometer ten noorden van Sacramento. De hitte, de kurkdroge vegetatie en de winderige weersomstandigheden bemoeilijken de bluswerkzaamheden van de ruim vijfduizend brandweerlieden. Vooralsnog zijn geen doden gemeld als gevolg van de natuurbrand.

De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Mogelijk is deze ontstaan doordat een boom op een elektriciteitspaal viel. Dixie wordt beschouwd als de grootste aaneengesloten vuurzee in de geschiedenis van Californië. Qua totaalomvang verwoest gebied voert een reeks bosbranden afgelopen augustus de lijst aan. Deze strekten zich destijds uit over een gebied ongeveer dubbel zo groot als Dixie.