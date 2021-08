Bescherm patiënten in de GGZ beter tegen dwang

Ruim een jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe zorgwetten – Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang – krijgt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een beeld van de uitvoering hiervan door zorginstellingen. Het gaat dan om de uitvoering van dwangmaatregelen waaronder spoedopname, dwangmedicatie en het nemen van tal van beperkende maatregelen. Omdat de vrijheidsbeperkingen fors ingrijpen in de lichamelijke integriteit en persoonlijke levenssfeer van patiënten, hebben beide zorgwetten verschillende waarborgen ingebouwd. Daarmee toetsen verschillende instanties het handelen van hulpverleners of er wel sprake is van goede zorg en of basale patiëntenrechten worden gerespecteerd. Indien nodig worden beperkende maatregelen opgeheven en wordt gedupeerde patiënten een schadevergoeding toegekend.

André den Exter, is universitair hoofddocent Gezondheidsrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam.

Een belangrijke vraag na de inwerkingtreding en toepassing van beide zorgwetten is of de doelstelling, het bieden van een betere rechtsbescherming bij de gedwongen opname en behandeling, is behaald. Vooralsnog is het te vroeg om die vraag te beantwoorden. Daarvoor is transparantie over de genomen dwangmaatregelen een eerste vereiste.

Vrijheidsbeperkende maatregelen

Sinds kort zijn zorgaanbieders verplicht periodiek informatie aan te leveren over onder meer de noodzaak, aard en duur van de verplichte of onvrijwillige zorg zoals uitgevoerd. Zo krijgt de Inspectie een beter beeld van de aard en omvang van genomen vrijheidsbeperkende maatregelen op instellingsniveau. Nieuw is ook de meldplicht van de zorgaanbieder bij een gegrond vermoeden van een ernstige tekortkoming bij de uitvoering van verplichte zorg. De vraag is alleen of die melding daadwerkelijk plaatsvindt en vooral wat de Inspectie daarmee doet. Zullen zorgaanbieders en hulpverleners genegen zijn de vuile was buiten te hangen, en wanneer is er sprake van een gegrond vermoeden? De schimmigheid die hangt rond deze ernstige tekortkoming verdient helderheid.

Lees ook: Nieuwe ggz-wet tast privésfeer van patiënten ernstig aan

Met het totaaloverzicht van genomen maatregelen kan de Inspectie de praktijk van verplichte zorg per instelling vergelijken en de ‘best practices’ uitventen. Het geheel uitbannen van dwangmaatregelen in deze zorgsector lijkt niet aannemelijk maar moet wel het streven zijn.

Zullen zorgaanbieders en hulpverleners genegen zijn de vuile was buiten te hangen?

In vergelijking met de vorige wettelijke regeling wijkt het aantal meldingen verplichte zorg onder het nieuwe regime niet veel af. Wel klagen zorgaanbieders over de toegenomen omvang van de ‘administratieve lasten’, de registratiedruk bij het nemen van beperkende maatregelen en de noodzaak tot verplichte mondelinge informatie door de hulpverlener aan de patiënt. Deze lasten leiden tot een aanzienlijke kostenverhoging van de zorg, zo wordt gesteld. Dat moge zo zijn, maar rechtsbescherming heeft z’n prijs.

Bijscholing

Voor een betere rechtsbescherming is tevens noodzakelijk dat hulpverleners de zorgwetten correct toepassen, en dus weten óf en wanneer zij gebruik mogen maken van de wettelijke bevoegdheden en daarover tevens verantwoording afleggen. Gezien de beperkte ervaringen sinds de inwerkingtreding zal het niet verbazen dat het daar nogal eens aan schort. Dit beeld betreft vooral de verstandelijk gehandicaptenzorg. Bijscholing van hulpverleners over het nieuwe zorgregime is dan ook cruciaal, net als de inzet van patiëntenvertrouwenspersonen ter ondersteuning van de kwetsbare personen.