7 jaar cel en tbs voor pakketbezorger die opzettelijk man doodreed

Een negentienjarige pakketbezorger die eind vorig jaar opzettelijk een man doodreed in het Gelderse Wijchen is maandag door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. De straf is gelijk aan de eis van justitie. De pakketbezorger reed bij een verkeersruzie drie keer met zijn bestelbus over de man heen. Het 43-jarige slachtoffer overleed ter plaatse.

De veertiger wandelde op 24 november met zijn vrouw door hun woonwijk in Wijchen toen ze een bestelbus met hoge snelheid voorbij zagen rijden. De man sprak de bestuurder, een pakketbezorger, kort daarna aan op zijn rijgedrag. Hierop ontstond een woordenwisseling, waarna de pakketbezorger gas gaf, frontaal op de man inreed en hem drie keer overreed. De vrouw van het slachtoffer en meerdere buurtbewoners waren getuige van het incident. De bestuurder vluchtte vervolgens de wijk uit, de man daarbij volgens de rechters dood op straat achterlatend.

Antisociale persoonlijkheidsstoornis

De rechtbank stond bij het uitspreken van het vonnis stil bij het verdriet van de nabestaanden, onder wie de vrouw en kinderen van het slachtoffer. Hun leed is „onherstelbaar” en zal „zonder twijfel hun verdere bestaan blijven overschaduwen”. De rechters noemden het verder „hartverscheurend” dat de dochter geen afscheid van haar vader heeft kunnen nemen. Zijn letsel was dusdanig ernstig dat het „onverantwoord” werd geacht om haar daarmee te confronteren.

De pakketbezorger heeft verklaard dat hij op het moment van de aanrijding boos was. Hij zou niet de intentie hebben gehad om het slachtoffer aan te rijden, maar wilde naar eigen zeggen om hem heen rijden. De rechtbank noemde die verklaring „volstrekt ongeloofwaardig”. Deskundigen hebben bij de tiener een antisociale persoonlijkheidsstoornis met psychopatische trekken vastgesteld, wat een langdurige en intensieve behandeling vereist. De rechtbank gaat mee in het daaruit volgende advies om tbs met dwangverpleging op te leggen.