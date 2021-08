Veel ruimte op rechts gaat Wybren van Haga met BVNL niet vinden

De toch al drukke rechterflank van de Nederlandse politiek is nog wat drukker geworden. Zaterdag presenteerde Kamerlid Wybren van Haga (ex-VVD, ex-FVD) zijn nieuwe partij Belang van Nederland (BVNL). Daarmee wil Van Haga, die in maart nog in de Tweede Kamer werd verkozen als populaire nummer twee achter FVD-voorman Thierry Baudet maar zich in mei samen met twee andere FVD-Kamerleden afsplitste, zich presenteren als „fatsoenlijk rechts”, zei hij zaterdag in De Telegraaf. BVNL moet rechtser zijn dan de VVD, maar minder radicaal en conservatief dan JA21, PVV en FVD.

Déjà vu, dacht de Groningse politicoloog Léonie de Jonge, gespecialiseerd in radicaal-rechts populistische partijen, toen ze het interview las. „Dit soort rechtse afsplitsingen die zich tussen de VVD en PVV in willen plaatsen zijn al heel vaak geprobeerd”, zegt ze. „Recent bijvoorbeeld met JA21, die een brug wil slaan richting de VVD en zich wil presenteren als het redelijke alternatief voor de PVV en FVD.” Een kleine inventarisatie leert dat sinds de doorbraak van de LPF in 2002 bijna twintig partijen probeerden door te breken op rechts: vaak kwamen ze voort uit bestaande partijen, zelden haalden ze meer dan een handjevol stemmen. Ze stierven een zachte dood in een poging een electoraal gat te vullen dat zij wel zagen, maar kiezers blijkbaar niet.

Veel ruimte voor nóg een partij ziet De Jonge dan ook niet. „De vier partijen die er nu zijn vissen in dezelfde vijver van kiezers. Ze zijn cultureel-conservatief, willen orde en veiligheid, zijn eurosceptisch en willen minder migratie.” De electorale ruimte zit volgens haar juist in de combinatie van dat conservatisme met economisch linksere ideeën: „Een aanzienlijk deel van de Nederlandse kiezers is cultureel-conservatief, maar wil óók een gelijkere inkomensverdeling. Daarom is de PVV economisch ook iets naar links opgeschoven: daar zijn kiezers te halen.” Van Haga wil zich juist profileren als economisch rechts, met minder overheidsregulering, minder belastingen en meer ruimte voor ondernemers. „Daar zit heel weinig electoraal potentieel”, zegt De Jonge.

De uitdaging van BVNL wordt om zich te onderscheiden van de andere rechtse partijen, zegt ook Hero Brinkman. Hij was Kamerlid van de PVV, splitste zich in 2011 af en probeerde daarna twee keer met een eigen, rechts-conservatieve partij in de Tweede Kamer te komen – zowel bij de verkiezingen van 2012 als 2017 kwam hij niet in de buurt van een Kamerzetel. „We hadden een te breed programma, terwijl je je moet onderscheiden van de rest. De PVV brak door met hun anti-islam standpunt, FVD had aanvankelijk succes met hun democratische vernieuwingsdrang.” Wie nú wil doorbreken, zal volgens Brinkman met een nieuw, eigen punt moeten komen. „Waarom is er bijvoorbeeld geen rechtse partij die, ik noem maar wat, van de monarchie af wil?”

Het vinden van een uniek standpunt om op rechts succesvol te zijn is de „one million dollar question”, aldus De Jonge. „Je kunt issue owner worden op een bepaald standpunt, of ruimte creëren door een nieuw issue te introduceren. Maar welk dan?” Ze ziet dat Van Haga daar nog een beetje naar „vist”: „Hij gooit wat dingen in de arena en kijkt waar vraag naar is, zoals een flirt met een referendum over EU-lidmaatschap.”

Corona als succesvol thema

Van Haga hád de afgelopen anderhalf jaar al een succesvol thema te pakken: de coronacrisis, waarvan de ernst volgens hem overdreven werd en die vorig jaar zomer al voorbij geweest zou zijn. Influencers, artiesten en een enkele profvoetballer deelden filmpjes van debatoptredens van Van Haga met hun honderdduizenden volgers op sociale media, waardoor hij onder coronasceptici een bijna mythische status kreeg. Het leverde Van Haga bij de verkiezingen 241.000 voorkeursstemmen op, slechts een paar duizend minder dan FVD-leider Thierry Baudet. De Jonge: „Van Haga trok veel stemmen van mensen die Baudet te extreem vonden, maar zich wél tegen de lockdown wilden uitspreken.”

De vraag is of Van Haga op die voorkeursstemmen kan blijven teren. Corona zal voor BVNL amper een rol spelen, zei hij in De Telegraaf. De crisis is voorbij, het onderwerp is volgens hem minder relevant. Bovendien sprak hij zich uit vóór vaccinatie van kwetsbaren, terwijl de coronasceptische achterban juist tegen vaccinaties is. De influencers die Van Haga lange tijd steunden, lieten de oprichting van BVNL zaterdag dan ook geruisloos voorbijgaan.

Een minstens zo grote uitdaging als je politiek onderscheiden, zien De Jonge en Brinkman, is de opbouw van een stabiele partijorganisatie. Brinkman: „Je hebt geld nodig en mensen die je kunt vertrouwen. Ik ben met beide twee keer de mist ingegaan. Van Haga zal wat avonturiers aantrekken. Mijn ervaring is dat er in de rechts-conservatieve hoek veel onbetrouwbare mensen zitten.” De Jonge: „FVD heeft dankzij het werk van Henk Otten veel leden én veel geld. Maar leden hebben weinig inspraak, ze zijn eigenlijk vooral donateur. De statuten van BVNL lijken gekopieerd van FVD. Het wordt spannend hoe dat gaat uitpakken.”