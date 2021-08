Taliban claimen Kunduz te hebben veroverd op Afghaanse leger

Talibanstrijders claimen de Afghaanse stad Kunduz te hebben veroverd. De terreurbeweging stelt alle belangrijke gebouwen van de stad in handen te hebben en daarmee het Afghaanse leger te hebben verdreven. Dat melden internationale persbureaus zondagochtend op basis van lokale autoriteiten.

In het centrum van Kunduz woedde zondag een hevige strijd tussen de Taliban en het Afghaanse leger, die de terreurgroep vanuit de lucht bombardeerde. Het is niet bekend hoeveel slachtoffers daarbij zijn gevallen. De islamitische extremisten lijken desondanks de cruciale stad te hebben veroverd.

Op sociale media zijn beelden getoond van Talibanstrijders die door het centrum van Kunduz lopen. Daarmee markeren zij de opmars in Afghanistan, het land waar de militaire missie van de Verenigde Staten eind deze maand officieel eindigt. Sinds de terugtrekking van de Amerikaanse strijdkrachten in april rukken de Taliban op.

Nederlandse oproep

De afgelopen dagen wonnen de strijdkrachten in hoog tempo terrein op het Afghaanse leger. Vrijdag namen de Taliban de provinciehoofdstad Zaranj in. Zaterdag gebeurde hetzelfde in het noordelijk gelegen Sjeberghan. Ook in de stad Sar-e Pol zijn gevechten met het Afghaanse leger. Grote delen van Afghanistan zijn inmiddels in handen van de terreurorganisatie.

Dit weekeinde heeft de Nederlandse ambassade in Kabul landgenoten opgeroepen zo snel mogelijk het land de verlaten vanwege de veiligheidssituatie. De terreurorganisatie vermoordde vrijdag een communicatiemedewerker van de Afghaanse overheid. Zaterdag poogden de Taliban een aanslag te plegen op de interim-minister van Defensie.

Mogelijk leidt de burgeroorlog tot de val van de Afghaanse regering. De Taliban hadden de politieke macht tussen 1996 en 2001 in het West-Aziatische land. Na een militaire interventie onder leiding van de Verenigde Staten, waaraan ook Nederland deelnam, werd de terreurbeweging verdreven en verloor het de bestuurlijke controle.

