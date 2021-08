Abdi Nageeye loopt naar zilver op de marathon

Wild begon als vijfde aan de afsluitend puntenkoers nadat ze in de afvalkoers slechts als elfde was geëindigd. Daarvoor werd ze vijfde op het openingsonderdeel scratch en tweede in de temporace.

Baanrenster Kirsten Wild heeft op het olympisch omnium brons veroverd. Met 18 punten in de puntenkoers wist ze zich nog op te werken naar de derde plaats. Het goud op de wielerpiste van Izu was voor de Amerikaanse Jennifer Valente en het zilver voor de Japanse wereldkampioene Yumi Kajihara.

In de finale verraste Kenny het hele veld en moest Lavreysen bij het ingaan van de slotronde het gat proberen dicht te rijden. Dat lukte niet en Awang, vorig jaar derde op de WK en ook al derde in Rio 2016, kwam nog net langszij. Harrie Lavreysen toont zijn bronzen medaille op de keirin. Foto Koen van Weel/ANP

Lavreysen, de regerend wereldkampioen, had het niet makkelijk op de keirin. Zaterdag, de dag na de slopende finale op de sprint tegen Jeffrey Hoogland, moest hij zich zelfs via de herkansingen verzekeren van een vervolg van het toernooi. Ook zondag overtuigde hij niet echt met de vierde plaats in de kwartfinales en de derde in de halve finales, beiden net genoeg voor kwalificatie.

Voor Kenny betekende het zijn zevende gouden medaille. De 33-jarige baansprinter uit Bolton was er al bij toen de Britten in Peking 2008 het goud op de teamsprint veroverden. In Londen 2012 deden ze dat weer en won hij ook goud op de sprint. Op de Spelen van Rio was er zelfs de hattrick met goud op teamsprint, sprint en keirin.

Abdi Nageeye loopt naar zilver op marathon

De Nederlander Abdi Nageeye heeft zilver veroverd op de marathon van de Olympische Spelen van Tokio. Het goud ging naar de Keniaan Eliud Kipchoge die zijn titel op de olympische marathon prolongeerde.

De Keniaanse wereldrecordhouder was overtuigend de beste in en rond Sapporo. Hij legde de klassieke 42,195 kilometer af in 2 uur 8 minuten en 37 seconden. Nageeye won de sprint om het zilver voor de Belg Bashir Abdi.

Voor de 32-jarige Nageeye is het de beste uitslag op de marathon in zijn carrière. Hij eindigde in 2019 als vierde in de marathon van Rotterdam, toen hij het Nederlands record verbeterde naar 2.06.17. Nageeye werd in de olympische marathon van Rio de Janeiro elfde en verbeterde die prestatie in Tokio ruim.

Kipchoge liet de andere koplopers op ruim 30 kilometer achter en bewees met een lange solo dat hij ook in de uitputtende omstandigheden van Sapporo nog altijd de beste marathonloper van het moment is. De 36-jarige Keniaanse wereldrecordhouder met 2.01.39 en tevens de enige atleet die in een speciale marathon onder de 2 uur wist te lopen, is na de Ethiopiër Abebe Bikila en de voormalig Oost-Duitser Waldemar Cierpinski de derde atleet die het marathongoud twee keer weet te winnen.

In de achtervolging op de weggelopen Kipchoge moest Nageeye even een gaatje laten naar een drietal met Abdi, de Keniaan Lawrence Cherono en de Spanjaard Ajad Lamdassem, maar hij knokte zich knap terug. Nageeye maande in de eindsprint naar de finish zijn Belgische trainingsmaat om met hem mee te sprinten, waarop de twee de Keniaan Cherono nog passeerden voor de medailles.

„Alsof ik aan het joggen was”

Heel even dacht Abdi Nageeye zelfs aan goud. Hij wilde mee met Eliud Kipchoge toen de Keniaan na ruim 30 kilometer versnelde en de kopgroep verliet.

„Ik twijfelde wel degelijk, maar op dat moment had ik het net een beetje moeilijk en wachtte af of anderen het gaatje zouden dichtlopen. Toen dat niet gebeurde wist ik dat ik moest focussen op zilver of brons”, vertelde de 32-jarige atleet na afloop. „Achteraf denk je, wat was er gebeurd als ik wel met Kipchoge was meegegaan. Maar ja, dat ik zilver win is al ongelooflijk. Onwerkelijk.”

De laatste 3 kilometer van de slijtageslag door het bloedhete Sapporo beleefde Nageeye als in een roes. „Ik voelde me nog zo goed, alsof ik aan het het joggen was. Niemand zou mij eruit sprinten. Ik wilde op 800 meter van de finish gaan, maar dacht aan Bashir Abdi. We zijn bevriend, we trainen samen en op de trainingen loopt hij altijd harder dan ik. Hij had kramp, maar ik bleef omkijken en hem aanmoedigen. Ik wilde dat hij ook een medaille won.”

Dat was niet makkelijk, want de Keniaan Lawrence Cherono liep ook nog mee voor de medailles. „Een wereldtopper hè. Winnaar van de marathons van Chicago en Boston. Die loop je er niet even uit. Maar ik kon Bashir naast me trekken. Super dat hij het brons haalde.”