Met een bronzen medaille kun je als baanwielrenner ook gewoon heel blij zijn

Harrie Lavreysen (24) heeft in zes dagen negentien races over de wielerbaan van Izu gereden en moet er even bij gaan zitten. Daardoor steekt alleen zijn bezwete gezicht nog boven een hekwerk uit.

Vergeleken met de pijn van twee dagen geleden, toen hij voor de tweede keer olympisch kampioen werd na een mythisch duel met zijn makker Jeffrey Hoogland, valt het nog mee. Maar toch laat hij deze kans om even de spanning van de benen te halen niet onbenut.

Om zijn nek zit zijn derde olympische medaille. Het is een bronzen, behaald op de keirin, het onderdeel dat in Izu zo’n beetje werd geboren. Een paar kilometer van het olympische velodroom ligt de betonnen baan waar mannen als Theo Bos en Matthijs Büchli op uitnodiging van het Japanese Institute of Keirin een paar maanden per jaar hun lucratieve rondjes rijden. Keirin is een goksport in Japan, er gaan miljoenen in om. Renners die worden gevraagd, kunnen er goed geld mee verdienen. Lavreysen, regerend wereldkampioen op het onderdeel, reed er nog nooit. Het is de vraag of zijn bronzen plak er toegang toe gaat geven. Het zilver van Büchli in Rio was destijds wel genoeg, maar in Tokio kwam hij niet door de herkansingen.

Lavreysen is met brons zo vlak na zijn wedstrijd nog niet tevreden. Hij ging voor drie keer goud. Zou hij daarin geslaagd zijn, was hij de succesvolste Nederlandse man ooit op de Zomerspelen worden. Maar zijn lichaam was leeg. Vooral in duel met Hoogland was hij vrijdag tot het uiterste gedreven. Na de finish kon hij een tijd lang niet eens juichen. Van het melkzuur was hij ziek. Stevige fysiobehandelingen, de juiste voeding en „veel op bed” hadden hem een dag later weer opgelapt, maar toch kwam hij in de eerste ronde van de keirin tekort. Met een vijfde plaats moest hij de herkansing in. Daarin plaatste hij zich met gemak voor de kwartfinale. „Een keer gasgeven was genoeg”, zei hij. Maar hij had wel onnodig veel energie verbruikt.

Lavreysen maakt zondagochtend een uitgebluste indruk. Op het middenterrein van het velodroom rijdt hij zich warm, het grote bovenlijf hangend over zijn stuur. In de kwartfinale wordt hij vierde. Het geeft hem net aan recht op een plek in de halve finale. Ook daarin gaat het met een derde plaats ternauwernood goed. Een half uur later staat hij in de olympische keirinfinale. Daarin is alles mogelijk. De keirin is het onderdeel van het baanwielrennen waarin niet per se de sterkste, maar ook de slimste een kans maakt om te winnen. Timing van de eindsprint is cruciaal. Met gochme kom je een eind.

Lavreysen is allang blij dat hij de finale gehaald heeft, maar daarin maakt hij geen moment aanspraak op zijn derde goud. Als de gangmaker uitstuurt, plaatst de Britse titelverdediger Jason Kenny een vroege verrassingsaanval. Hij moet zijn sprint drie ronden of 750 meter vol zien te houden. Dat is weinigen gegeven. De Australiër Matthew Glaetzer laat achter Kenny zo’n groot gat vallen, dat Lavreysen daarna geen tijd meer heeft om dat nog te dichten. Hij schiet te laat in gang, maar ziet dat niet als een tactische fout. Hij is gewoon „gesloopt” in de finale. Meer dan brons zit er niet in, na twee keer goud. Tegen demissionair-premier Rutte had hij vrijdag nog gebluft. Die belde hem voor de tweede keer om het te feliciteren. „Tot zondag”, sloot Lavreysen af. Het mocht niet zo zijn. De tweevoudig olympisch kampioen kijkt uit naar zijn vakantie. Om voor het eerst in maanden even niks te doen. De Spelen van Parijs schieten ook al door zijn hoofd. „Ik hoop nog een paar Spelen mee te gaan. Ik zie nog grootse dingen voor me.”

De Nederlandse baanwielrenner Harrie Lavreysen moest na twee keer goud genoegen nemen met brons op de keirin. Foto Christophe Ena/AP

Wild op de meerkamp

Als Lavreysen de wielerbaan verlaat, is Kirsten Wild (38) aan het afsluitende onderdeel van het omnium begonnen, een meerkamp van vier duuronderdelen die een maand na de Spelen van Rio in haar voordeel veranderde. De 500 meter tijdrit, drie kilometer individuele achtervolging en de 250 meter met vliegende start verdwenen en de temporace over dertig rondjes kwam erbij. Tot dan toe was ze twee keer zesde geworden op de Olympische Spelen en de jaren begonnen voor haar te tellen. Maar ze wilde er nog één keer voor gaan in Tokio. Ze maakte immers serieus kans op goud. Ze werd in 2019 voor het tweede jaar achter elkaar wereldkampioen op het omnium, heeft acht wereldtitels in totaal. Maar afgelopen winter kreeg ze een rugblessure. En daar kwam nog een coronabesmetting overheen.

Lange tijd was ze bang dat ze niet op tijd fit zou raken. Het leek erop dat ze het einde van haar carrière voor niets met een jaar had uitgesteld. Ze raakte met zichzelf in de knoop en had een sportpsycholoog nodig om te kalmeren. Ze kreeg de opdracht haar twijfels van zich af te schrijven. De teksten las ze niet terug. Dat zou niet constructief werken.

Al die tijd hield de gedachte aan een olympische medaille haar op de been. Als meisje tekende ze de ringen. Ze vond het magisch, dat grootste evenement ter wereld. In Tokio zou ze de grootste, maar ook de laatste kans krijgen op meer dan alleen een olympisch diploma. Met rugpijn, dat wel. Dat werd niet meer beter.

Op de koppelkoers ging het zaterdag aan de zijde van Amy Pieters eerst faliekant mis. Wild klapte hard tegen de grond bij een aflossing en werd daarna ook nog aangereden. Het duo werd vierde en de teleurstelling was groot. Het leverde een beurse schouder en een gedeukte moraal op. Maar zondag kreeg ze een herkansing.

Ze begon ’s ochtends om tien uur goed met een vijfde plaats op het onderdeel scratch. Op de temporace werd ze tweede, maar drie kwartier later verprutste ze het op haar „stabielste” onderdeel, de afvalkoers, waarbij elke twee ronden de laatste renster in de baan de wedstrijd moet verlaten. Ze had „dom” gereden, vond ze, terwijl ze nog wel zo getraind had op die „afvalling”. Nee-schuddend reed ze over de baan en over het middenterrein.

Het was verleidelijk geweest om daarna in doemscenario’s te vervallen, zei ze. Maar haar dierbaren hielpen haar erdoorheen; haar vriend Bas vanuit Nederland, haar coach Adriaan Helmantel en haar luidruchtige teamgenoten op de tribune. Vooral Jan-Willem van Schip, vijfde en zesde geworden in Tokio, ging tijdens de afsluitende puntenkoers vanaf de zijkant helemaal uit z’n dak. „Goed zo Kirsten”, schalde zijn overslaande stem over het volle velodroom. Helmantel hield het eens in de paar ronden bij korte maar luide tips: „Rijden, rijden, draaien, draaien, door, door, gas, gas.”

Ze kan het horen en het helpt. Wild slaagt er in extremis in het brons te veroveren. Ze balt haar vuist. Dit is de prijs die nog ontbrak op haar indrukwekkende erelijst. Hierom ging ze nog een jaar langer dan gepland door met topsport. Als de Spelen waren gecanceld, was ze allang gestopt.

Ze heeft het brons gewónnen, zegt ze na afloop, het haar nog nat van het zweet. Wild vindt: op de Spelen win je met elke medaille, ongeacht welke kleur. En dat is „heel cool.” Nu is ze blij dat het erop zit. Maar nog blijer is ze met brons, de laatste Nederlandse medaille van deze Olympische Spelen.