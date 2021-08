Zeker tweeduizend evacuaties Grieks eiland Evia wegens bosbranden

Natuurbranden blijven Griekenland teisteren. Meer dan tweeduizend inwoners hebben inmiddels hun huizen moeten verlaten om te ontsnappen aan de vuurzee, melden internationale persbureaus zondag. Honderden brandweerlieden bestrijden volgens lokale media verschillende brandhaarden op het eiland Evia en in de regio Peloponnesos.

Op Evia hebben de branden ervoor gezorgd dat het noorden voor mensen in het zuiden niet meer te bereiken is, en vice versa. Van zaterdagavond tot en met zondagmorgen evacueerden de Griekse kustwacht en veerboten in totaal 349 inwoners van stranden, nadat vrijdag al meer dan duizend eilandbewoners en toeristen halsoverkop op het strand werden opgepikt door boten vanwege het oprukkende vuur. Meerdere huizen gingen verloren, onder meer in de plaats Pefki.

Veel Europese landen bieden hulp bij het blussen. Brandweerlieden, helikopters en blusvliegtuigen uit onder meer Roemenië en Oekraïne staan de Griekse brandweerlieden bij. Volgens de Griekse krant Kathimerini zijn op het eiland 575 brandweerlieden bezig met bluswerkzaamheden.

Het ergste gevaar in de voorsteden van Athene, waar vrijdag duizenden mensen hun huis uit moesten, lijkt zondag geweken. Tot nu toe gingen daar enkele tientallen huizen en bedrijven in vlammen op. De kans dat het vuur weer opleeft, blijft echter aanwezig. Volgens de gegevens van het European Forest Fire Information System (Effis)is in Griekenland in tien dagen tijd meer dan 56.000 hectare aan land verloren gegaan.