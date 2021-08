Loekasjenko’s vuile oorlog komt zeker naar Europa

Op 2 augustus 2021 om 9.00 uur ging de Wit-Rus Vitali Sjisjov joggen in het bos naast zijn huis en kwam niet meer terug. Vitali was als lid van de Wit-Russische protestbeweging in het najaar van 2020 voor het regime van Loekasjenko naar Oekraïne gevlucht. Hij werkte er sindsdien als directeur van het Wit-Russische Huis, een in Kiev gevestigde non-profitorganisatie die hulp biedt aan Wit-Russen die, net zoals hij, naar Oekraïne zijn gevlucht voor de vervolgingen van het Loekasjenko regime. Afgelopen week werd Sjisjov, na een grootschalige zoekactie, opgehangen teruggevonden in een park in Kiev.

Terwijl officiële Oekraïense bronnen beweren alle mogelijke oorzaken voor zijn dood te zullen onderzoeken, inclusief moord vermomd als zelfmoord, is er bij een aantal Oekraïense politici en vrienden van Vitali niet de minste twijfel dat hij vermoord werd op bevel van de Wit-Russische dictator Aleksandr Loekasjenko.

Gerichte acties

Al in 2012 gaf Vadim Zaitsev, het toenmalige hoofd van de KGB in Wit-Rusland, tijdens een geheime bijeenkomst het bevel om via gerichte acties de vijanden van Wit-Rusland in het buitenland uit te schakelen. Er werd met name een plan besproken om journalist Pavel Sjeremet, criticus van het Wit-Russische regime en in de ogen van het regime een persoonlijke vijand van Aleksandr Loekasjenko, te vermoorden. „De president verwacht duidelijke maatregelen,” zei Vadim Zaitsev. „De KGB heeft de opdracht gekregen om deze acties uit te voeren. Om iemand te verdrinken, om iemand neer te schieten, dat is evident. Belangrijk is dat er geen spoor naar de KGB leidt.”

Volgens BYPOL, een initiatief dat voormalige werknemers verenigt van veiligheids- en ordediensten in Wit-Rusland die tegen het regime van Loekasjenko vechten, heeft de Wit-Russische KGB ongeveer een week geleden een nieuwe operatie gelanceerd onder de codenaam ‘Trust’. Doel van de operatie is de ontvoering en vernietiging, in Europa, van oppositiefiguren, deskundigen en andere personen die vijandig staan tegenover het regime. Ook Wit-Russische diplomaten en medewerkers van Wit-Russische ambassades en consulaten in de betreffende Europese landen zullen bij deze operatie worden betrokken, aldus BYPOL.

Na de kaping eind mei van het Ryanair vliegtuig en de ontvoering van de Wit-Russische journalist Roman Protasevitsj door het regime in Wit-Rusland kon al worden gevreesd dat deze daad van staatsterrorisme pas het begin was en dat als Europa niet onmiddellijk de meest ingrijpende maatregelen tegen Loekasjenko zou nemen, het slechts een kwestie van tijd was voor de volgende zou volgen.

Ingrijpende ernst

En dat is dus precies het probleem: het antwoord van Europa heeft geen indruk gemaakt op Loekasjenko, laat staan dat het hem heeft afgeschrikt.

Loekasjenko, zijn inner circle, en de duizenden kleinere functionarissen en wetshandhavers plegen dagelijks – en niet alleen tijdens het onderdrukken van de huidige vreedzame protesten – misdaden van zo’n ingrijpende ernst dat voor hen de strijd om het behoud van het regime geen strijd om privileges of geld is, maar een strijd om het leven in de meest letterlijke betekenis van het woord. Al deze mensen hou je niet tegen met zorgvuldige, evenwichtige, juridisch onbetwistbare sancties. Al deze moordenaars weten dat bij een eventuele val van het regime niet minder rijkdom en comfort wacht, maar rechtszaken en gevangenisstraffen.

De enige manier voor deze psychopaat om zijn huid te redden, is een escalatie van geweld

En Loekasjenko zelf, die onlangs met een machinegeweer in de hand door het centrum van Minsk doolde en de politie beval demonstranten in het gezicht te schieten, zal al het mogelijke doen om een terechtstelling te vermijden. Want de grens om op een veilige manier van zijn macht afstand te doen, is deze Wit-Russische Ceausescu al lang voorbij. De enige manier voor deze psychopaat om zijn huid te redden, is een escalatie van geweld en het elimineren van alle tegenstanders, zowel in Wit-Rusland als in het buitenland.

Europa had in Wit-Rusland kunnen ingrijpen onmiddellijk na de vervalste verkiezingen, toen het geweld nog maar net was begonnen. Dat was toen ook de hoop van de Wit-Russen, van de deelnemers aan de vreedzame protesten, van de ongewapende en weerloze burgers: dat de wereld hen te hulp zou komen, dat de wereld de fascist zou stoppen. Maar er gebeurde niets. De wereld kwam niet te hulp, en Europa liet vreedzame mensen over aan de genade van een bloedige dictator.

Ik ben ervan overtuigd dat het Westen mechanismen ter beschikking heeft die op zijn minst kunnen voorkomen dat deze psychopaat nog meer mensen in Europa vermoordt en ontvoert.

De lancering van een grootschalige en openlijk terroristische operatie als ‘Trust’ is niet alleen een uiting van wanhoop van een crimineel regime dat voor zijn leven vecht, en een voorbeeld van de schokkende arrogantie en ontoerekeningsvatbaarheid van Loekasjenko, het is tevens een gevolg van de zwakte en lafheid van Europa.

Die Europese lafheid inspireert de dictator, creëert een gevoel van onkwetsbaarheid van zijn regime, en van zijn eigen ongenaakbaarheid. Ik heb een vliegtuig gekaapt en wat hebben ze me kunnen doen? Niks. Welnu, wat kunnen ze me doen als ik een paar dozijn vijanden uit Europa neerschiet of ontvoer?

Autobom

Vadim Zaitsev, die het eerste bevel gaf tot het elimineren van Loekasjenko’s vijanden in het buitenland, werd in juni 2013 aangesteld als CEO van telecomgigant Cosmos TV, een civiele en lucratieve positie. Drie jaar later, in 2016, werd hij van de EU-sanctielijst gehaald, wellicht omdat hij niet langer een functie bekleedde in de machtsstructuren van Wit-Rusland, en als burger niet langer gelinkt werd aan de acties van het regime.

In datzelfde jaar 2016 werd journalist Pavel Sjeremet, wiens moord Vadim Zaitsev drie jaar eerder tijdens een geheime bijeenkomst had bevolen, opgeblazen door een autobom in de Oekraïense hoofdstad Kiev.

Dit is hoe de Europese sancties werken. Dit is hoe Europese sancties mensen beschermen. In Wit-Rusland en daarbuiten. Dergelijke sancties zullen de psychopathische dictator niet stoppen, en daarom zal Loekasjenko’s vuile oorlog tegen zijn politieke tegenstanders onvermijdelijk naar Europa komen. Want alleen in de volledige uitschakeling van al zijn tegenstanders ziet deze psychopaat nog een kans om te overleven.

Wat zal Europa doen als Loekasjenko mensen begint te „verdrinken en neer te schieten” in Parijs, Berlijn, Amsterdam of Brussel?