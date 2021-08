De dochters waren niet alleen maar ‘huilerig’ en ‘drammerig’, vond de vriendin

De vriendin vond dat ik onze dochters Lucie van Roosmalen (5), Leah van Roosmalen (4) en Frida van Roosmalen (0) te veel beschrijf als ‘huilerig’ en ‘drammerig’, terwijl er ook genoeg ‘andere momenten’ zijn waarop ik zou kunnen focussen. Een beetje meer evenwicht in de verslaggeving graag.

Zaterdag reisden we naar het verzorgingstehuis in Mook, om Frida van Roosmalen aan mijn dementerende moeder te tonen. Dat mocht weleens na tien weken. In de auto werd gezongen, de baby huilde niet. Af en toe werd ik hard met een Barbiepop op mijn achterhoofd geslagen. Eigen schuld dikke bult: moest ik maar niet zo vaak op mijn telefoon kijken. Als ik ‘au’ riep en er wat van zei, kregen ze allemaal de slappe lach.

We kwamen aan bij het verzorgingstehuis, ik trof mijn moeder hangend boven een rollator in de gang. Ik had niet verwacht dat ze me in de armen zou vliegen, ze herkende me wel en deed alsof we elkaar de dag ervoor nog hadden gezien.

Een gesprek over haar vest, gemaakt van schapenwol, lekker warm.

In haar kamertje drukten we Frida van Roosmalen in haar armen. Daarna hielp Lucie van Roosmalen haar in een rolstoel. We wandelden naar de Maaskade in Mook, naar een watersportcentrum. Mijn moeder was passief aanwezig. Ze bestelde broodjes, maar als die dan gebracht werden deed ze verontwaardigd.

„Zeg, ik hoef geen brood, kom nou!”

Wat nieuw was: ze zei de hele tijd zei dat ze genoot.

„Wat zit ik toch te genieten! Ik geniet ervan. En ik heb het koud, ach wat heb ik het toch koud!”

Ze bleef het koud hebben en genieten, ook toen het touw van de schommel brak en Lucie van Roosmalen zichzelf lanceerde. Het was een klap, waar het halve terras zich mee bemoeide. Een man die mij had herkend van televisie zei dat ik het etablissement moest aanklagen, later hielp hij me om mijn moeder over het grindpad omhoog te duwen.

We sloten af met een ijsje bij de snackbar.

Leah van Roosmalen zat op mijn moeder in de rolstoel, ze smeerden elkaar helemaal onder. Vroeger zou ik uitgebreider hebben beschreven hoe ik me als een soldaat de frontlinie in liet sturen met een doos tissues en hoe dat afliep. Maar één zin is genoeg: het zat tot in mijn haar, god wat hebben ze gelachen.

We namen afscheid in de eetzaal, mijn moeder werd bij drie knikkebollende dementerenden aan een tafel gezet. Een verzorgster schudde een zak friet leeg op de borden. Ik had medelijden met haar, mijn kinderen waren juist jaloers vanwege die friet. Ze waren woedend dat zij nooit friet uit een zak krijgen, maar daar staan heel veel andere momenten tegenover.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.